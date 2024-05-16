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台北兒藝節6月29日開跑 逾200場活動邀大小朋友同樂

中央社／ 台北16日電

2024台北兒童藝術節6月29日起跑，準備逾200場活動節目，涵蓋馬戲、音樂、戲劇、音樂劇等，邀請大小朋友「開啟兒童模式」一路玩到8月1日，讓心境重回童年美好時光。

台北兒童藝術節今年邁入第25屆，在節目安排上年齡涵蓋學齡前到中學生，共有11檔焦點節目，類型涵蓋馬戲、音樂、戲劇與音樂劇，以及2齣熱門國外節目：加拿大科普斯劇團（CORPUS）的「晚安！星際泡泡」與澳洲頂尖馬戲團隊瑟卡馬戲團（Circa）的「搗蛋鬼莫札特」。

主辦單位希望照顧到更多族群，因此首度規劃「莫札特的盛夏」輕鬆自在音樂會，觀眾能依自身狀況隨時進出觀眾席，不必擔心發出聲響影響他人。在地域上，更將各種節目送到台北10個行政區，讓市民在家附近就能親近表演藝術，從掌中戲、京劇團看到台語親子音樂劇。

大安森林公園露天音樂台將有大型戶外免費演出，包含7月20日FOCA福爾摩沙馬戲團帶來的「潘朵拉的盒子」，有小朋友喜愛的特技、雜耍、舞蹈和小丑表演；7月21日則有身聲跨劇場的「希望之翼」，融合現場音樂、戲劇肢體、傀儡高蹺等形式，陪伴台北大小朋友度過歡樂夏日時光。

北市副市長林奕華致詞表示，今年兒藝節有超過200場免費及售票節目，供大小朋友選擇。兒童藝節辦到第25屆、25年是很不容易的事，文化藝術是城市發展重要一環，也是城市進步的重要表徵，不僅讓年輕藝術家有場域發揮，隨著兒童藝術扎根，讓城市更多元、豐富。

台北表演藝術中心董事長王文儀指出，兒童節目與兒童藝術相關活動是他們心裡最重要的層次，認為具有承先啟後的責任。大人藝術家做兒童事物要永遠站在孩子視角創作，期待大家都能和孩子連在一起，飛到無遠弗屆、任何想像的奇幻世界。

2024台北兒童藝術節在13日開放北藝中心會員預購，20日中午12時全面啟售。

北市 藝術節 音樂劇

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