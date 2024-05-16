美乳牛染禽流感全球首見 台養牛戶暫無須納公費流感疫苗接種
美國發生乳牛禽流感疫情，全世界首見。衛生福利部傳染病防治醫療網北區指揮官黃玉成今天說，疫情仍侷限在美國，研判養牛業者暫時無須比照禽類養殖業者納入公費流感疫苗接種。
美國9個州爆發乳牛禽流感疫情，1名農場工人感染H5N1病毒後出現結膜炎，未經殺菌的牛奶含大量病毒。
衛生福利部疾病管制署13日舉行傳染病防治諮詢會流感防治組會議，經專家盤點疫情防治與乳製品食用安全，目前國內無此疫情，但仍呼籲勿飲用未經殺菌處理的生乳。
黃玉成今天出席台灣兒童感染症醫學會舉行的侵襲性腦脊髓膜炎（IMD）衛教記者會，會前接受媒體聯訪時表示，H5N1病毒早在1996至1997年左右就出現，主要感染物種為野鳥、候鳥，這是第1次跨物種到乳牛身上，確實比較特別，研判感染途徑可能與擠乳器有關。
黃玉成說，目前是在擠出來的生乳中透過PCR檢測發現病毒，懷疑牛乳受到污染，但市售牛乳都經過消毒，台灣目前還沒有乳牛出現H5N1病毒的報告，民眾日常飲用牛奶無須過度擔憂，但提醒赴觀光牧場千萬不要喝生乳，避免讓自己暴露在風險當中。
黃玉成表示，必須與感染牛隻長時間、親密接觸，才會有染疫風險，民眾去牧場觀光不用特別害怕；針對長時間接觸牛隻的養牛戶，是否須比照禽類養殖業者為流感疫苗接種公費對象，因疫情侷限在美國，暫時無須納入，但確實需要持續關注疫情走向。
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