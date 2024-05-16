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曾為癌父細胞治療花費逾百萬 台大名醫：再生醫療資訊應透明

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣大學生命科學院院長、台大醫院小兒部主治醫師江伯倫曾在17年前花費超過百萬，讓罹患晚期肺癌的父親接受細胞療法。本報資料照片
台灣大學生命科學院院長、台大醫院小兒部主治醫師江伯倫曾在17年前花費超過百萬，讓罹患晚期肺癌的父親接受細胞療法。本報資料照片

衛福部107年訂定「特管辦法」，並於今天公布7年來的癌症細胞治療成效。台灣大學生命科學院院長、台大醫院小兒部主治醫師江伯倫曾在17年前花費超過百萬，讓罹患晚期肺癌的父親接受細胞療法。他認為，細胞培養技術雖有進展，但重點是要讓資訊公開透明，病友才能做出最適選擇。

「站在醫師與家屬立場，想法很不一樣，身為家屬總是希望讓家人多嘗試治療方式。」江伯倫表示，即使父親當時細胞治療療效仍不明確，但治療就算沒有改善癌症，仍可提升保護力，在經濟許可下選擇讓父親接受治療，同時購買標靶藥物，並接受化學治療，因多種治療方式同時並進，難以評估細胞治療的成效。

時隔多年，細胞培養技術已更進步，但江伯倫提醒，推動細胞治療必須要給病人與家屬更多、更清楚的資料，畢竟一般細胞治療每劑動輒卅、五十萬，整個療程上百萬跑不掉，即使價格較低的間質幹細胞治療，每劑也要廿、卅萬，且除已納入健保的CAR-T治療外，預期細胞治療難以納入健保，所以應該讓病人了解療效及風險，再做出選擇。

特管辦法落日，衛福部將以再生醫療法管理細胞治療，草案通過立法院初審，其中要求需要完成第2期臨床試驗。江伯倫表示，經過第2期臨床試驗，必須經過對照組臨床試驗，細胞療法療效保障更為確定，除對病人是保障，醫師在為病人實施治療時，也會比特管辦法時代更有信心，過去不太執行細胞治療的台大醫院，也有可能重啟討論。

另外有人擔憂，再生醫療法要求需進行第2期臨床試驗，恐讓國內生技公司面臨考驗。江伯倫則認為，此舉反而能讓國內認真想發展細胞治療的生技公司逐漸步上正軌，提升再生醫療整體環境。

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