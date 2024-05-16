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營造國家語言友善環境 原民會建置多語同步口譯會議室

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
營造國家語言友善環境，原民會建置多語同步口譯會議室。圖／原民會提供
營造國家語言友善環境，原民會建置多語同步口譯會議室。圖／原民會提供

原民會今日下午於行政院新莊聯合辦公大樓北棟10樓1024會議室正式啟用中央部會第一個同步口譯設備會議室。現場有阿美族語、鄒族語、布農族語、賽德克族語、排灣族語、魯凱族語、台語及客家語等8種語言口譯人員，運用新建置之口譯設備進行同步口譯，引領推動國家語言友善環境。

原民會表示，為鼓勵原住民族行政機關建置族語使用環境，使族語扎根、傳承與發展，於112年推動「原住民族地區鄉(鎮、市、區)公所族語口譯設備補助計畫」，已補助新竹縣五峰鄉、苗栗縣南庄鄉、南投縣信義鄉、屏東縣三地門鄉、泰武鄉及春日鄉、臺東縣東河鄉及延平鄉等8個公所及代表會，建置同步口譯設備會議室。期許能夠帶動更多民意機關立法院、議會、代表會及原住民族行政機關，推廣族語的使用與傳承。

原民會主委夷將‧拔路兒指出，依據「原住民族語言發展法」及「國家語言發展法」之規定，政府機關設置同步口譯設備有其必要性，推動國家語言的推廣使用，公部門具有帶頭作用，原民會率先建置永久性同步口譯設備會議室，讓行政院新莊聯合辦公大樓成為政府機關第一個具有多語同步口譯設備之會議室，未來也將提供本大樓各進駐機關使用、共享資源。

原住民 國家語言 行政院

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