為弱勢學童募集暑假餐費、食物箱 世界和平會請各界伸援手

多數學生對即將到來的暑假充滿期待，但是對弱勢生來說，放暑假不僅意味沒有免費的營養午餐，甚至連可以順便打包的晚餐也沒了。世界和平會為此邀請社會大眾伸出援手，為2000位貧弱、急難家庭學童募集餐費及營養食物箱，讓他們暑假不挨餓。

世界和平會在服務過程中發現，有些貧弱孩子為幫爸媽省錢，不吃早餐，因而自2008年起提供愛心早餐，至今供應全台386間國小、超過27064位孩子近454萬份早餐。後來又發現，貧弱兒童的寒暑假更三餐不定，為此，世界和平會自2012年開始提供寒暑假餐點，累計己提供近81萬寒暑假餐點給23821位孩子。

阿義因父母離異，他從小就跟經濟並不豐裕的祖父母住在鄉下老屋，世界和平會多年前開始提供協助，讓他有愛心早餐可以吃，每月還會收到食物箱、營養物資及文具，冬天還有棉被和暖暖包等生活用品，他說，真心感謝世界和平會以及善心的叔叔阿姨們，「因為有大家的關懷，讓阿公阿嬤的老屋變得溫暖且無可取代」。