快訊

民進黨就是不讓賴清德接受問答 國情報告協商仍無共識

年代旅遊丟包案外案！員工聽信林大鈞「大幹一番」 爆詐領代償金900萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為弱勢學童募集暑假餐費、食物箱 世界和平會請各界伸援手

聯合報／ 教育事業部
世界和平會愛心大使隋棠與夫婿Tony邀請大家關心貧弱孩童的暑假餐食。圖／世界和平會提供
世界和平會愛心大使隋棠與夫婿Tony邀請大家關心貧弱孩童的暑假餐食。圖／世界和平會提供

多數學生對即將到來的暑假充滿期待，但是對弱勢生來說，放暑假不僅意味沒有免費的營養午餐，甚至連可以順便打包的晚餐也沒了。世界和平會為此邀請社會大眾伸出援手，為2000位貧弱、急難家庭學童募集餐費及營養食物箱，讓他們暑假不挨餓。

世界和平會在服務過程中發現，有些貧弱孩子為幫爸媽省錢，不吃早餐，因而自2008年起提供愛心早餐，至今供應全台386間國小、超過27064位孩子近454萬份早餐。後來又發現，貧弱兒童的寒暑假更三餐不定，為此，世界和平會自2012年開始提供寒暑假餐點，累計己提供近81萬寒暑假餐點給23821位孩子。

阿義因父母離異，他從小就跟經濟並不豐裕的祖父母住在鄉下老屋，世界和平會多年前開始提供協助，讓他有愛心早餐可以吃，每月還會收到食物箱、營養物資及文具，冬天還有棉被和暖暖包等生活用品，他說，真心感謝世界和平會以及善心的叔叔阿姨們，「因為有大家的關懷，讓阿公阿嬤的老屋變得溫暖且無可取代」。

多年來，世界和平會持續關懷像阿義這樣在辛苦家庭生活的孩子。世界和平會表示，以一天2份餐點、每餐50元計算，暑假供餐60天，他會提供每名孩子餐費6000元。針對居住較偏遠，且家人可烹煮料理的孩子，則提供兩個月約4000元的生活食品物資箱，讓孩子們不再擔心長假的到來。若您也想助這些孩子，可查世界和平會官網(https://donate.newebpay.com/worldpeace/S-meal-UN)，或洽(02)2552-8828。

暑期食物箱讓弱勢學童不必擔心暑假沒飯吃。圖／世界和平會提供
暑期食物箱讓弱勢學童不必擔心暑假沒飯吃。圖／世界和平會提供
暑期食物箱讓弱勢學童不必擔心暑假沒飯吃。圖／世界和平會提供
暑期食物箱讓弱勢學童不必擔心暑假沒飯吃。圖／世界和平會提供
暑期營養食物箱讓孩子能溫飽、開懷過暑期。圖／世界和平會提供
暑期營養食物箱讓孩子能溫飽、開懷過暑期。圖／世界和平會提供
暑期營養食物箱滿載各式食品，讓孩子也能溫飽、開懷過暑期。圖／世界和平會提供
暑期營養食物箱滿載各式食品，讓孩子也能溫飽、開懷過暑期。圖／世界和平會提供

愛心

延伸閱讀

開缺近4年最多！新北國中教甄出招搶人 師憂代理教師荒仍上演

和「老朋友」普亭會談 習：中俄關係穩定有利世界和平

高中畢旅堅持遊日！孩討6萬旅費住迪士尼 母拒絕被冷戰心軟：怎麼辦？

掃地震陰霾 夏戀嘉年華7月登場、盛岡山車有望11月訪花

相關新聞

主治醫師年收逾800萬元？ 醫師公會全聯會：不實指控

媒體日前報導，國內醫師薪資資訊長期不透明，並僅以部分資訊初步推估醫師的收入，指出大多數醫院醫師的收入高達每月一、二百萬元...

真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了

家電使用久了就需要換新，一名網友曾聽冷氣行說過，即使是變頻冷氣，也最好15年就換一台，因為冷氣一直在進步，效率一直變好，於是他想問問，是否是真的，引起不少討論。

皮蛇治療「唯一針劑」傳缺貨 衛福部回應了

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，在免疫力低下時容易發作，劇烈疼痛往往會讓人崩潰。有醫師擔憂，治療帶狀疱疹的唯一針劑「Acyclo...

寶林茶室2重症病況 「沒樂觀進展但不像之前隨時會走」

寶林茶室食安中毒事件引發社會關注，台北市議員汪志冰等人提案，應予優化檢驗實驗室及提升量能，上午在議會警政衛生委員會討論，...

美國爆乳牛染禽流感 牛肉、牛奶還能吃嗎？專家解答

美國發生全球首例乳牛感染禽流感事件，專家認為，禽鳥的禽流感病毒接受體在腸胃道，豬則在腸胃道跟呼吸道都有，如發現牛隻可從腸...

為弱勢學童募集暑假餐費、食物箱 世界和平會請各界伸援手

多數學生對即將到來的暑假充滿期待，但是對弱勢生來說，放暑假不僅意味沒有免費的營養午餐，甚至連可以順便打包的晚餐也沒了。世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。