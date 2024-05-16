脹奶不只有熱敷 泌乳神隊友傳授「冷敷妙招」減輕石頭奶

新手媽媽最怕餵奶問題，擔心奶量不夠，更會害怕遇到脹奶大魔王，痛起來要人命。臨床服務達44年的林口長庚醫院專科護理師柳素真，提倡母乳親餵，她發現，產後脹奶雖可熱敷把多餘乳汁排出，但這並非唯一解決之道，國外研究分享冷敷減輕乳房腫脹及疼痛，一開始推廣時，受到許多質疑，後來實際幫助了許多產婦，確實舒緩石頭奶。

柳素真歷經產房及精神科護理師，之後轉任產科專科護理師，累積了豐富的產科經驗，並指導過數千位產婦正確哺餵，有「母乳神來之手」之稱。她分享，有些新手媽媽努力擠出乳汁，只有1到2cc，非常沮喪，經過正確姿勢指導，竟然有10到20cc之多，「正確衛教」非常重要，只要掌握擠奶訣竅，就能讓哺乳一路順暢。

柳素真表示，脹奶除了紅腫不適，沒有即時擠出奶水的話，會造成乳房組織發炎、甚至細菌感染；若變成乳房膿瘍，就需要積極的外科清創手術治療。

有感於早年傳統的哺乳資訊，讓新手媽媽哺餵母乳躊躇不前，柳素真於民國84年接觸「國際母乳會台灣總會」後，以推廣母乳正確觀念為使命，並傳達國外母乳正確觀念，時常分享社團母乳媽媽的經驗。

親餵母乳會遇到哪些問題？為什麼新手媽媽容易放棄？柳素真說，不對的親餵姿勢、處理脹奶方式，甚至是老一輩的錯誤觀念主導等，讓新手媽媽餵得很辛苦。在前線遇過太多哺乳受挫的婦女述說：「不要再告訴我們母乳的好，要讓我們知道如何不做錯。」臨床服務多年，有感母乳問題在產前教育不夠普及，於是著手經營母乳公益網站，盡力協助有意願的母親順利哺乳。

民國91年，母嬰親善醫院的10大政策介入，啟動母乳哺餵推廣，柳素真統整多年乳腺炎案例紀錄，以專業研究方式完成乳腺炎媽媽的哺乳經驗質性研究分享護理同仁，並帶領母乳支持團體協助哺乳媽媽處理各式哺乳問題，與志工媽媽幫助達300個以上家庭，同時積極推廣母乳哺餵至各大醫療院所及產後機構，每年達1000-3000人次。

林口長庚醫院表示，柳素真長期推廣母乳哺餵成效卓著，103年及111年分別榮獲院方頒發「優良服務人員」殊榮，包括協助團隊通過母嬰認證最高榮譽，榮獲桃園市政府衛生局111年及112年友善哺育醫療院所獎勵第一名肯定。今年個人榮獲總統頒發113年台灣傑出護理人員服務奉獻獎，期許秉持初衷帶領志工媽媽推廣母乳哺育，成為新手媽媽的最佳神隊友。

柳素真傳授親餵與擠奶妙招：

●親餵5妙招 1.室溫保持24-26的舒適溫度，避免燥熱心煩。 2.把輔助的支托物擺好，預防重心不穩。 3.準備「3貼動作」，嬰兒下巴貼媽媽乳房、胸腹貼媽媽身體。 4.嬰兒二手環住乳房、2腳踩住媽媽身體，避免懸空。 5.塑形乳房，把乳房捏握出適合嬰兒含住的形狀。

●擠奶5技巧 1.避開脹奶的硬塊處。 2.找到對的位置，手指頭壓住乳頭根部。 3.保持節奏感，勿忽快忽慢。 4.媽媽肩膀要放鬆，太僵硬反而不好出力擠奶。 5.初期絕對不要使用電動擠乳器，會弄傷乳房。