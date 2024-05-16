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玉山星空音樂會首度移到日月潭 5月20日起網路索票

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山星空音樂會一直是網友過去口中「一輩子一次」的音樂盛會，今年6月首度移師至日月潭向山遊客中心舉辦。圖／南投縣政府提供
玉山星空音樂會一直是網友過去口中「一輩子一次」的音樂盛會，今年6月首度移師至日月潭向山遊客中心舉辦。圖／南投縣政府提供

玉山星空音樂會曾被喻為「一輩子一次」的音樂盛會，隨著台灣原聲教育協會去年落腳魚池鄉特色遊學中心，正式設立原聲國際學院國中小學部後，今年在日月潭國家風景區邀請下，6月15日晚間將搬到向山遊客中心草坪區，舉辦一場特別的戶外音樂盛宴，5月20日中午12點開始網路索票，一人限索5張，索完為止。

日管處表示，自去年戶外運動品牌歐都納不續租特色遊學中心後，校區就由親愛音樂文化基金會承租，並有部分場域作為原聲國際學院教學場所，盼在相關教育單位合作活化下，能讓遊學中心永續經營，原聲國際學院國中小部並自去年9月1日終於正式落腳位於日月潭風景區的特色遊學中心，加入日月潭區的大家庭，與親愛愛樂共同承租新校區興學取得至少5年，最長至2031年再重新招標。

台灣原聲童聲合唱團以《拍手歌》唱紅國際， 從2010年開始，玉山星空音樂會從一個只有500人參加的地方活動，歷經15年的耕耘，發展成為全台的年度音樂盛事，共同唱出玉山腳下的美妙歌聲；過去在羅娜國小舉辦時，最高迎來將近7000人的樂迷上山聆賞外，也體驗布農文化之美。

台灣原聲教育協會表示，幾經尋覓校區波折下，終於搬進特色遊學中心，初期受限校地規模，首屆只招收60名學生，但多年夢想逐漸落實，未來教育理念是提升部落孩子學科力、品德力、國際移動能力，進而提升信仰及生活，盼培育出部落典範「讓世界聽見玉山唱歌」。

日管處指出，今年首度將「玉山星空音樂會」從玉山腳下，搬到日月潭畔，今年不只由原聲國際學院高中部、原聲童聲合唱團，還有台灣原聲打擊樂團擔綱演出外，並請來吳詠隆探戈五重奏、馬其頓女高音伊蓮娜．克爾特斯、維也納男中音潘納侯堤斯．普拉特斯，結合湖光山色及繁星點點的星空，為南投星空季拉開了序幕。網路索票請上台灣原聲教育協會官網、台灣原聲教育協會 Facebook，音樂會當日憑券入場，一人一券。

玉山星空音樂會一直是網友過去口中「一輩子一次」的音樂盛會，今年6月首度移師至日月潭向山遊客中心舉辦。圖／玉管處提供
玉山星空音樂會一直是網友過去口中「一輩子一次」的音樂盛會，今年6月首度移師至日月潭向山遊客中心舉辦。圖／玉管處提供
玉山星空音樂會一直是網友過去口中「一輩子一次」的音樂盛會，今年6月首度移師至日月潭向山遊客中心舉辦。圖／南投縣政府提供
玉山星空音樂會一直是網友過去口中「一輩子一次」的音樂盛會，今年6月首度移師至日月潭向山遊客中心舉辦。圖／南投縣政府提供

日月潭 玉山 音樂會

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