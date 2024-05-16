部桃、國防醫學院研究 「2元素」可促進關節健康登國際期刊

衛福部桃園醫院今天表示，骨科部與國防醫學院的研究團隊合作一項突破性的基礎研究，發現葡萄糖胺和水飛薊素能改變軟骨細胞的代謝平衡，促進關節健康。這項研究由部桃骨科部部主任許祐堡、主治醫師陳奕舟、主治醫師黃宗𤋮，以及國防醫學院教授吳佳駿、黃世明聯合完成，成果發表於今年4月國際知名學術期刊「國際分子科學雜誌」。

衛福部骨科部表示，這項研究名為「葡萄糖胺和水飛薊素對人類軟骨細胞的糖基化和細胞代謝的影響」，葡萄糖胺廣泛應用於關節保健品，水飛薊素為人所知是強大的抗氧化能力，常用於保肝藥品中。研究結果顯示，這兩種成分可以通過改變軟骨細胞的糖基化模式，和調節細胞代謝活性，從而促進軟骨細胞的健康，這為關節退化治療帶來了新的希望。

研究團隊強調，葡萄糖胺和水飛薊素的作用機制非常複雜，它們對於人體其他細胞也有廣泛的影響。因此，雖然這項研究成果令人振奮，但在臨床應用時需要謹慎，應該在專家的指導下使用，並注意可能的副作用。

部桃骨科團隊不僅致力於提供卓越的臨床醫療服務，還將繼續與多家學術機構合作，推動基礎醫學研究，為提升民眾健康和促進醫療進步貢獻力量。部桃骨科團隊期望這項研究能為未來的關節治療帶來新的啟發和契機。