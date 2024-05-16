獨／另類藍白合！名廚肺炎住院幾度危急 趙少康、柯文哲接棒救人

這是另類藍白合，趙少康、柯文哲兩人前後出手，接棒救人，救的還是知名美食家王瑞瑤的夫婿、名廚「保師傅」曾秀保。

王瑞瑤的夫婿、名廚「保師傅」曾秀保因為肺炎住進醫院，還裝上葉克膜，中間幾度危急。保師傅住院這段時間，王瑞瑤經常在臉書分享最新消息以及希望丈夫早日康復的心情，夫妻之間的深情表露無遺，許多人都為保師傅祈福。

保師傅先前住進加護病房50多天，直4月底才傳出佳音，總算渡過難關，完全清醒，目前還在繼續恢復中。

保師傅從昏迷到清醒，醫院與主治醫生及醫護團隊居功至偉。除此之外，趙少康與柯文哲也各幫了一些忙，意外構成了另類的藍白合。

王瑞瑤主持中廣流行網103.3的「超級美食家」節目，所以保師傅生病之初，中廣董事長趙少康第一時間知道後，就全力協助找醫界的朋友幫忙。後來保師傅裝上了葉克膜，柯文哲是這方面的權威，也曾經提供意見及協助。

由於趙少康與柯文哲都是低調救人，為善不欲人知，兩人對外都不太提起這件事，所以外界知道這段另類藍白合感人新聞的人非常少。他們兩人或許也不知道彼此曾經接棒合作，幫助救了一條人命。

聚傳媒