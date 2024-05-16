東北季風增強挾臭氧影響 全台多處亮紅、橘燈臭氧警報

今天環境風場為東北風，由於東北季風增強挾帶境外臭氧（O3）影響台灣中部以北及離島地區，並逐漸南下影響，導致全台及離島地區多為橘色提醒至紅色警示等級，目前彰化、雲林、屏東臭氧濃度較高亮「紅燈」，敏感族群外出需注意。

根據環境部空品監測網，截至今下午3時止，彰化二林空氣品質指標（AQI）為151，臭氧8小時濃度達86 ppb；彰化大城AQI為156，臭氧8小時濃度達88 ppb；雲林麥寮AQI為151，臭氧8小時濃度86 ppb；屏東恆春AQI為166，臭氧8小時濃度92 ppb。

環境部說明，昨天中國沿海一帶臭氧濃度偏高，小時濃度約90至120 ppb，今天東北季風稍增強，凌晨起境外臭氧已逐漸影響臺灣空氣品質，富貴角測站3時臭氧小時濃度達106 ppb；依今天下午1時監測資料，竹苗以南地區臭氧濃度多為80至110 ppb，花東地區臭氧濃度達70至90 ppb。

境外臭氧隨東北風往南傳輸，加上午後受光化作用影響，全台及離島地區多為橘色提醒至紅色警示等級。周五（17日）東北季風稍減弱，境外臭氧影響將逐漸趨緩，周六、日（18至19日）轉東風，受光化作用影響，西半部及離島地區臭氧濃度仍可能偏高，預計下周一（20日）水氣增多，光化作用影響減少，空氣品質可望改善。

環境部表示，已提前向各地方政府通報空品預報，並請地方環保局啟動預防性應變防制措施，加強轄內固定汙染源及移動汙染源管制，包含高臭氧生成潛勢工廠執行降載減排並加強防制設備操作、限制高汙染柴油車進入空維區，以及老舊車輛的路邊攔檢作業等。

環境部同時呼籲民眾，空品不良期間盡量避免外出，若要外出建議減少私人運具，多搭乘大眾運輸工具，共同減少空氣汙染物排放。