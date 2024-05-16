【重磅快評】寬鬆空汙標準合法殺人 賴清德敢放水嗎？

準總統賴清德在大選期間提出國家希望工程國政願景，主張設立百億癌症新藥基金，希望2030年達成國人癌症死亡數減少3分之1的目標。作為首位白袍總統，這項政見備受期待，但環境部最近提出空氣品質標準修正草案，細懸浮微粒（PM2.5）管制標準僅小調3µg/m3，各界大失所望。據研究，PM2.5嚴重威脅國人健康，這項寬鬆且過時的標準被環團形容為合法的「殺人標準」，賴清德不應放水。

環境部上月底提出空氣品質標準修正草案，PM2.5標準將由15µg/m3「加嚴」為12µg/m3。但環團認為，美國今年已將12µg/m3加嚴為9μg/m3，台灣卻還要重拾「殺人標準」，要求準總統賴清德上任後真正加嚴PM2.5的管制標準，莫讓空品標準合法殺人。

醫生出身的賴清德去年在第三場「國家希望工程」國政願景發表會中公布「健康台灣、樂齡幸福社會」政見主張，特別關注癌症連續41年成為國人十大死因之首，主張設立百億癌症新藥基金，減輕罹癌病友沉重負擔，目標於2030年讓國人癌症死亡數減少3分之1。

6年內要達成國人癌症死亡數減少3分之1的目標，確實不易，賴清德必須擘畫達成目標的路徑。國健署為此提出第五期國家癌症防治計畫，對應策略包含強化癌症防治體系、降低癌症風險、擴大癌症篩檢服務等項目，目標是癌症患者過早死亡機率從7.74%下降至6.42%，5年相對存活率須達65%以上。

不過，醫界認為這是不可能的任務，主要是因為癌症篩檢主要經費來源是菸品健康捐，但健康捐已連續凍漲15年，收入逐年下降，醫界建議國健署在下半年盡速召開會議，討論是否要調漲菸稅跟菸捐。

國健署想方設法達成癌症死亡數減少3分之1的目標，卻只能在健康捐上面動腦筋，但這項目標要實現，單靠癌症篩檢恐怕難以達成，必須和環保、產業、能源等環節一起思考解決。

以環境部公布的空氣品質標準修正草案為例，PM2.5已是國人罹癌的最大風險之一。據統計，2022年國人死於心臟病有23,668人、死於糖尿病有12,289人、死於高血壓性疾病有8,720人，這三大疾病都跟空汙PM2.5有關，世衛組織甚至將PM2.5列為一級致癌物。

環境部若對賴清德的政見有感，其實就不應該提出過於寬鬆的PM2.5標準。今年初美國將PM2.5管制標準從12μg/m3加嚴為9μg/m3，就是有鑑於過去的管制標準太寬鬆，讓美國人付出了慘重的早逝代價，如果台灣還要拿來沿用，難道國人的性命不如美國人珍貴？

其實早在13年前，醫師團體、環團即呼籲政府把PM2.5的管制標準加嚴10μg/m3，當時也有不少民進黨的立委加入聲援。如今民進黨都執政八年，今後還要邁向12年，但空汙標準卻倒退，綠委們對得起昔日的自己嗎？

藍委近日針對空汙PM2.5造成國人健康威脅，猛批民進黨政府捨棄乾淨的核能，讓國人用肺發電，肺癌成為最奪命的新國病；賴清德能不能達成6年內癌症死亡數減少3分之1的目標，猶未可知，但至少別讓美化空品的管制標準成為合法的殺人標準，否則即使衛福部宣布519解除口罩令，恐怕多數國人只會把口罩戴得更緊。