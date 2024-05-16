韓綜「體能之巔2」冠軍詮釋lululemon新品 兼曬傲人肌肉線條！

韓綜「體能之巔：百人大挑戰賽2」的冠軍Amotti阿莫帝為lululemon運動短褲系列，拍攝形象廣告，除了展示新品之外，也不吝惜地曬出鍛鍊多時的肌肉線條，讓粉絲們大飽眼福。

lululemon大使的Amotti阿莫帝從混合健身選手變成運動YouTuber，更是多位韓星的教練，本就頗有名氣，不過參與韓綜「體能之巔：百人大挑戰賽2」錄製，並打敗99人成為冠軍，讓他人氣直升。於是lululemon在這季邀請Amotti阿莫帝率先演繹新品，透過穿著Pacebreaker及Zeroed In兩款短褲，體驗彈性、輕薄與靈活自如等特色。Amotti阿莫帝也分享這系列短褲，流線剪裁讓運動時能無拘無束地盡情伸展，在不論進行哪項運動時都能發揮最佳狀態。

lululemon品牌大使Amotti詮釋Zeroed In短褲，2,280元。圖／lululemon提供

除了運動新裝，夏季外出最需要在意的就是毒辣太陽，於是台牌STUDIO DOE便以融合美感與機能的概念，推出全新抗UV防曬日常服系列。包含外套、寬褲和寬簷小臉帽，主打輕薄透氣、特選面料、SGS認證防曬系數UPF50+、以及極簡版型設計。使得這個系列不僅舒適，還能滿足日常生活的穿著需求，無論是通勤還是出遊，在紫外線下都能輕鬆應對。系列中的寬褲，內裡加上柔軟網布，透風涼爽不悶熱，搭配直筒版型結合垂墜感布料，腰頭及褲口內做鬆緊抽繩，可自由調整鬆度營造不同效果，而且側邊斜切剪裁能修飾腿部線條，呼應機能與美型兼具的訴求。

lululemon品牌大使Amotti詮釋Pacebreaker短褲，2,280元。圖／lululemon提供

STUDIO DOE寬沿小臉防曬帽，1,080元。圖／STUDIO DOE提供

STUDIO DOE輕透短版防曬外套，2,680元。 圖／STUDIO DOE提供

STUDIO DOE直筒垂感防曬寬褲，2,280元。圖／STUDIO DOE提供