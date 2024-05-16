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高鐵員工「集拾行垃」淨灘 清出上千公斤海廢

中央社／ 台北16日電
台灣高鐵公司職工福利委員會發起「環境永續深耕行動」，16日在苗栗縣後龍鎮外埔漁港舉辦2024年「集拾行垃」淨灘活動，大批高鐵員工主動報名參加，共清出逾1099公斤海洋廢棄物。圖／中央社
台灣高鐵公司職工福利委員會發起「環境永續深耕行動」，16日在苗栗縣後龍鎮外埔漁港舉辦2024年「集拾行垃」淨灘活動，大批高鐵員工主動報名參加，共清出逾1099公斤海洋廢棄物。圖／中央社

台灣高鐵公司職工福利委員會發起「環境永續深耕行動」，今天在苗栗縣後龍鎮外埔漁港舉辦2024年「集拾行垃」淨灘活動，清出上千公斤海洋廢棄物

台灣高鐵發布新聞稿，高鐵人自發的「環境永續深耕行動」，已是第8度舉辦，每次都吸引大批高鐵員工主動報名參加。台灣高鐵公司董事長江耀宗更是從不缺席，每年都帶頭熱情響應，與員工一起揮汗淨灘，用行動保護環境、實踐企業社會責任。

台灣高鐵統計，今天淨灘成果共清出逾1099公斤海洋廢棄物。

江耀宗表示，永續發展已是世界各國最重要的共同目標，減少海洋廢棄物也是近年最受全球關切的環保議題之一；看到許多高鐵人不畏海風、烈日，願意從自身做起，結合公司致力推動的ESG企業永續目標，用行動實踐企業社會責任，守護潔淨海洋與美麗台灣，他感到非常欣慰。

江耀宗感謝「海湧工作室」長年對於這項活動的協助，透過分享許多在第一線守護環境的精采故事，讓大家體認到海洋保育工作刻不容緩，「集拾行垃」11月將接續在彰化線西鄉塭仔村海灘舉辦，持續透過高鐵人的拋磚引玉，將減塑、環保理念不斷擴散出去。

廢棄物 淨灘 高鐵

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