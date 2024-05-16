未依規定斷電施工爆工安意外 高鐵公司回應：無隱匿情事

立委王鴻薇今於立法院交通委員會質詢指出，5月11日新竹至苗栗段發生工安意外，因未依規定斷電施工，造成一名工人手腳遭電擊灼傷。台灣高鐵公司表示，主因承商人員未依SOP作業造成感電意外，經送醫檢查確認無礙，依鐵路行車規則相關規定，無須通報鐵道局，並無任何隱匿情事。

高鐵公司表示，此案發生於5月11日凌晨非營運時間內，負責執行隧道排水溝清洗的承商人員，未依SOP作業造成感電意外，所幸該員完整穿戴防護具（絕緣手套、絕緣靴、電工帽），經送醫檢查確認無礙且無須住院，因而未通報相關勞檢單位，且依鐵路行車規則相關規定，也無須通報鐵道局，並無任何隱匿情事。

高鐵公司指出，當日立即啟動調查，並召集承商及相關人員進行檢討，除取消廠商違規人員安全認證資格，重申接地作業規定，後續另將以此案例向所有承商加強安全宣導，防範類案再度發生。

高鐵公司強調，對近期發生工安事件至為重視，將整體評估承攬商各式作業流程，找出其中可能發生危害風險，加強透過督檢項目及查核，以降低工安意外發生機率。另有關0409烏日基地案，相關檢討改善措施也持續推進，除強化相關作業規範，並持續透過維修前勤前會議落實管制措施，以提升人員維修作業安全知識與意識。