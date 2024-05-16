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真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友曾聽冷氣行說過，即使是變頻冷氣，也最好15年就換一台，於是他想問問，是否是真的，引起不少討論。示意圖／ingimage
有網友曾聽冷氣行說過，即使是變頻冷氣，也最好15年就換一台，於是他想問問，是否是真的，引起不少討論。示意圖／ingimage

家電使用久了就需要換新，一名網友曾聽冷氣行說過，即使是變頻冷氣，也最好15年就換一台，因為冷氣一直在進步，效率一直變好，於是他想問問，是否是真的，引起不少討論。

一名網友在PTT「八卦板」發文，前幾天他看到別人買冷氣，冷氣行表示，即使是變頻冷氣，就算沒壞也最好15年換一台，因為冷氣一直在進步，效率一直變更好，就算買到二線的冷氣也不會太差，因此他好奇，「冷氣最好15年就換一台，真假？」，引發熱烈討論。

網友紛紛表示，「一台用15年也夠本了」、「現在冷氣也吹不到15年」、「15年你用不了，基板電容5-7年開始膨脹」、「正常啊，要省電就是要定期換」、「這倒是真的，15年電器壽命差不多了」、「已經18年，基版壞了，也停產了」、「太久的話沒壞也會很耗電」、「電器捏，你以為留下來當傳家寶喔？」、「沒記錯現在平均是11年就換，15年夠久了」。

有網友則認為，「除非你是做這行的，不然幫別人找基板不如請他換一台新的，有貨也跟你說沒貨」、「冰箱可以撐久一點，結構很簡單又堅固，電視、冷氣這些進步較多，確實換新的比較爽」、「強烈建議要買變頻，那個省的電費可以再換兩台」。

不過，有網友認為，「15年沒壞不用換，有毛病就考慮直接換了吧」、「你自己測耗電量啊，覺得能接受就可以不換」、「都能用15年了，根本沒必要換，電費根本沒差多少，你如果3、5年就換一台，電費賺的錢都不夠」。

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