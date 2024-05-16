快訊

談核電廠延役 準環境部長彭啟明：要全民同意才可能延續

中和小姊姊嘴角有乾涸白色粉末疑遭餵毒 法醫今解剖釐清真相

事業運最旺！農曆四月「這些生肖」職場將成為焦點

黃建賓要求釋迦保險加速給付 農業部允5月24日撥款

中央社／ 台東縣16日電

釋迦保險給付緩慢，立委黃建賓要求農業部檢討改善。農業部農業金融署允諾在5月24日前撥款至農會轉至農民帳戶。

台東縣國民黨籍立委黃建賓服務處今天發布新聞稿表示，16日邀集農委會相關單位人員至國會辦公室，了解農委會釋迦保險相關給付時程。黃建賓表示，釋迦保險的給付時程對於農民至關重要，也為保障農民權益，時程訂定應優化、明確化。

黃建賓進一步指出，每年給付時程差有時高達1個月，讓農民無所適從，焦等險金入帳。

與會的農業部農業金融署人員承諾將於24日內撥款至各農會，經農會撥款至各農民帳戶。相關給付流程，進行內部檢整，參照112年度先期作業，進行相關流程優化作業，縮短給付保險金額期程。

保險 農民 黃建賓

延伸閱讀

綠色環境給付計畫 6月陸續受理補申報

台糖優良農地被編定城鄉區 南市議員批將當開發提款機

全球首見美乳牛染禽流感 疾管署呼籲：勿喝未殺菌生乳

新營交流道改善壅塞工程6.5億 議員批有人拚命割稻尾

相關新聞

皮蛇治療「唯一針劑」傳缺貨 衛福部回應了

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，在免疫力低下時容易發作，劇烈疼痛往往會讓人崩潰。有醫師擔憂，治療帶狀疱疹的唯一針劑「Acyclo...

奇美和新樓醫院分享AI預測系統 「逆轉九成以上死亡率」

飲食生活習慣改變、壓力上升，台灣「突發胸痛」大增，因病況多複雜診斷不易，許多患者確診前就回天乏術。奇美醫院、新樓醫院合作...

影╱批法規漏洞助世豐電力開發 環團呼籲修訂環評法

花蓮太平部落及地球公民基金會認為環境部未再要求世豐電力提出環現差報告，怠於執行職務，提行政訴訟，台北高等行政法院日前判部...

真假？冷氣行勸「最好15年就換一台」 網頻點頭曝關鍵：夠本了

家電使用久了就需要換新，一名網友曾聽冷氣行說過，即使是變頻冷氣，也最好15年就換一台，因為冷氣一直在進步，效率一直變好，於是他想問問，是否是真的，引起不少討論。

美國爆乳牛染禽流感 牛肉、牛奶還能吃嗎？專家解答

美國發生全球首例乳牛感染禽流感事件，專家認為，禽鳥的禽流感病毒接受體在腸胃道，豬則在腸胃道跟呼吸道都有，如發現牛隻可從腸...

環團提3點籲檢討修訂環評法 環境部：未來納入修法參考

環團與花蓮太平部落今重申，世豐電力規畫在花蓮縣豐坪溪進行的「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，因環評法漏洞，讓其用10多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。