黃建賓要求釋迦保險加速給付 農業部允5月24日撥款

釋迦保險給付緩慢，立委黃建賓要求農業部檢討改善。農業部農業金融署允諾在5月24日前撥款至農會轉至農民帳戶。

台東縣國民黨籍立委黃建賓服務處今天發布新聞稿表示，16日邀集農委會相關單位人員至國會辦公室，了解農委會釋迦保險相關給付時程。黃建賓表示，釋迦保險的給付時程對於農民至關重要，也為保障農民權益，時程訂定應優化、明確化。

黃建賓進一步指出，每年給付時程差有時高達1個月，讓農民無所適從，焦等險金入帳。

與會的農業部農業金融署人員承諾將於24日內撥款至各農會，經農會撥款至各農民帳戶。相關給付流程，進行內部檢整，參照112年度先期作業，進行相關流程優化作業，縮短給付保險金額期程。