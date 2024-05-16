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綠色環境給付計畫 6月陸續受理補申報

中央社／ 台北16日電

農業部農糧署今天表示，各縣市6月起陸續受理農民補申報113年下半年綠色環境給付計畫，截止日從6月底到7月底不等，提醒農民把握期限，到原申報地公所或農會申辦。

農糧署發布資訊指出，113年下半年轉（契）作、生產環境維護、繳售公糧稻穀及自行復耕種植登記補申報作業，各縣市將於6月陸續開始受理，提醒農民把握期限。

台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、新竹市、台中市、高雄市、屏東縣及金門縣自6月1日至30日。南投縣自6月14日至7月12日。彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市及台南市自6月15日至7月15日。苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及澎湖縣自7月1日至31日。

農糧署說明，綠色環境給付計畫各項措施，每年固定在1月受理申報，並鼓勵年初同時申報全年2次耕作措施；考量部分農友有下半年耕作規劃需求，年初未同時申報2次者，可把握申報地縣市政府公告補申報期辦理。

補申報作業除了期限，還有其他規範，農糧署指出，除公糧及契作硬質玉米另有規定外，開放農友自行規劃耕作期程，並要符合「當年起始、半個月或10天（1旬）為單位，且連續4個月以上」的耕作期間為原則，例如2月1日到5月31日或3月16日到7月15日，但不同耕作措施的耕作期間不能重疊。

其次，除了生產環境維護措施每年只能申報1次，且不得跨年度，其餘措施可以申報跨年度耕作期間，例如9月16日到隔年4月15日。

此外，實際種植情形有異動，與原申報內容不符時，必須在原申報耕作期間開始前更正，且變更後的耕作期間起始日須晚於變更日；即耕作一旦開始，將不受理變更申報。

農民 農糧署

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