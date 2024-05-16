鄭宗龍新作「身土」 微距高速攝影新視角看舞蹈

雲門舞集藝術總監鄭宗龍攜手台灣知名影像創作者全明遠，以「身土不二」的概念創作「身土」，透過微距高速攝影技術穿梭拍攝雲門舞者黃媺雅身體，用另外的視角看舞蹈與身體。

今年是雲門落腳淡水第10年，鄭宗龍再次啟動培育編舞新世代的「春鬥」，這次邀請編舞家蘇文琪及王宇光，各自與5名雲門舞者打造「可以是無題」與BETHERE。鄭宗龍也用另外的視角看舞蹈，邀請2023年安錫影展VR水晶獎的「紅尾巴」技術總監全明遠合作，這也是鄭宗龍首支純影像創作作品。

鄭宗龍表示，「身土」是面對身體的探索，也是他和幾位好朋友對於身體的新視角，當全明遠用微距高速的攝影鏡頭試拍，「我在螢幕裡看到舞者非常細的毛細孔，手上的毛髮與些微的皮膚皺紋。」

鄭宗龍說攝影機像是空拍機，「看到的身體就像是大地的景觀。掉下來的灰塵，像是對環境的汙染；身上的塵埃，就如大地被摧毀過的樣子。」拍完之後，鄭宗龍跟全明遠都覺得人的身體與環境息息相關。這次鄭宗龍也邀請合作多次的林強與何佳興為「身土」打造音樂與題字。

「身土」播映時間為5月25日到5月26日，地點在雲門劇場。