環團提3點籲檢討修訂環評法 環境部：未來納入修法參考
（影片來源／地球公民基金會提供）
環團與花蓮太平部落今重申，世豐電力規畫在花蓮縣豐坪溪進行的「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，因環評法漏洞，讓其用10多年前、無法反映現況環境影響的環現差報告繼續施工；環境部表示，目前正在蒐集環評法相關意見，未來納入修法參考。
地球公民要求針對「何時應做環現差」、「環現差評估方法」、「環現差審議及作結方式」等3大項目檢討與修訂。
台灣河溪網秘書長鄒明軒表示，豐坪溪因氣候變遷已出現旱澇現象，豐愈豐、旱愈旱，1年內有1/3時間無法滿足發電與生態基流量需求，因此也難以達成世豐電力宣稱豐坪溪電廠的「基載電力」功能及其預估的發電量，更是白白破壞溪流原先的生態環境。
鄒明軒說，希望環境部能盡快修訂環評法，並將生態基流量納入，目前環評法的生態基流量為固定標準，但溪水整年的豐旱狀況起起伏伏，應依照生態基流量去調整環境流量的指標，才會更貼近實際環境變化情況。
環境部表示，世豐電力豐坪溪水力發電廠開發案是在1999年經環保署（現為環境部）審查通過，世豐電力取得經濟部許可後，因逾3年未實施開發行為，2007年提送環現差報告並在2009年審查修正通過。
世豐電力通過環現差後又逾10年未實施開發行為，在地民眾提出公民告知，要求環保署（現為環境部）應依環評法第16條之1規定命世豐再次提出環現差報告送審，並以環境部違法不作為，提出行政訴訟。
但因環評法16-1條並無再次辦理環現差報告的規定，台北高等行政法院經衡酌法律規定及訴訟雙方論述理由，認為環境部並無違法不作為，因此判決在地民眾及環團敗訴，環境部也尊重司法判決結果。
環境部保護司長蔡孟裕表示，除了地球公民外，也有其他團體提供資料，現在都在內部討論過，未來修環評法後，會再納入修法項目之一；目前仍在意見蒐集的階段，尚未確定何時會啟動修法。
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