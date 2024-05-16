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韓國插畫家潘芝秀「喜歡，普通生活」 分享創作心路

中央社／ 台北16日電

韓國人氣插畫家、為不便利的便利店」等暢銷書操刀封面的潘芝秀，個人首部圖文創作家「喜歡，普通生活」在韓國深受讀者喜愛，中文版近期在台上市。

根據新經典文化發布新聞稿，潘芝秀在書中描繪一般人忽略的動人瞬間，如首爾街邊咖啡廳、雜貨店、水果行，放學路上嬉鬧的少年少女，學校大門口迎接孩子的母親奶奶、躲在屋簷下的小貓咪。潘芝秀認為持續創作的能量，正來自看似普通的日常瞬間，她期許畫下的每個瞬間，都能以幸福之名留在人們心中。

潘芝秀在書中寫到，「圖畫與我的距離，跟我與世界的距離是一樣的。雖然想要深入探索，但又害怕這麼做會受傷，所以只敢從遠方注視凝望」。潘芝秀強調這並不是逃避。如果在距離極近的地方觀察自己，有時反而會看不清楚，如果太仔細觀察傷口，就會過度專注受傷之處，痛楚也會無限擴大。

潘芝秀表示，有些事物必須遠觀才會產生美，有些事物不被過度干涉，便得以產生美，有些事物隔了一段時間、產生一些距離後，自己才能對之有所體會、理解，「我就是以這個角度來看待自己的人生。盡可能地站在超然的距離觀察自己」。

書中提到「散步」與「畫圖」是潘芝秀最喜歡從事的兩項活動，她表示自己很幸運能將散步路上的風景畫下來並以此維生。

潘芝秀23歲開始學畫，2017年進入韓國唯一原創動畫公司工作，參與過「巫女」、「陣雨」等動畫製作，近年投入書籍封面繪製，光是2022年就有20多本書找她繪製封面，代表作包括「不便利的便利店」系列、「歡迎光臨休南洞書店」、「來小書廚房住一晚」等暢銷書，以及廣受韓國讀者喜愛的自日本小說「蝸牛食堂」韓文版等書。

動畫 咖啡廳

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