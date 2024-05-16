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台灣成外亞維儂藝術節首個主題國 展現文化能量

中央社／ 台北16日電

法國知名藝術節外亞維儂藝術節將於7月展開，藝術節將從今年起設置主題國，並邀請台灣擔任首屆主題國（Taïwan, paysinvité d’honneur），從表演藝術、電影與出版等方面展現文化能量。

文化部今天發布新聞稿表示，外亞維儂藝術節主辦單位AF&C協會（Avignon Festival & Compagnies）與文化部駐法國台灣文化中心在法國當地時間5月15日上午舉辦國際記者會，今年活動將於7月3日開始到7月21日，將有1316組表演團隊，其中147組團隊來自國外，預期再創高峰。

外亞維儂藝術節共同主席哈洛德．大衛（HaroldDavid）表示，今年推動多項創新措施，涵蓋參與單位認證標章及贊助、永續環保、國際化、觀眾服務及專業人士服務等領域，其中國際化最重大的創新就是自本屆起設置主題國。

哈洛德表示，「鑑於台灣長期與藝術節的緊密合作，加上台灣當代藝術文化的獨特多元風貌，因此邀請台灣擔任首屆主題國。」

記者會現場上，駐法大使吳志中及台灣文化中心主任胡晴舫在場，歡迎各國記者及藝術節共同主席哈洛德．大衛。今年也是台灣文化中心成立30周年，胡晴舫表示台灣獲選為外亞維儂藝術節主題國，象徵台灣與藝術節關係更加邁進，也是藝術節祝賀台灣文化中心成立30周年最有意義的獻禮。

自2007年起，文化部每年持續徵選團隊參與法國外亞維儂藝術節，藉由多團且不同類型節目演出，伴隨整體宣傳、造勢、街宣及網路經營等推廣策略，已成為呈現台灣表演藝術的重要國際櫥窗。2024年獲選參與外亞維儂藝術節的台灣團隊，包含有滯留島舞蹈劇場、曉劇場、君舞蹈劇場、創造焦點共4組。

台灣主題國活動內容包括JR Inside-out Project x台灣人的臉計畫、Utopia電影院「台灣全景映演單元」、亞維儂高等藝術學院「台灣視覺藝術展」、亞維儂在地書店Comédie Humaine及外亞大會村的「台灣出版品及文學推廣相關活動」、外亞大會村台灣燈籠裝置及亞維儂台灣餐廳美食體驗等多項活動。

亞維儂藝術節是法國享譽世界的文化盛事，分為官方藝術節（IN）及外亞維儂藝術節（OFF），為推介當代表演藝術，提升新生代舞、劇團國際視野，並促成國際合作共製及邀約巡演的指標性舞台。

團隊 法國 藝術節

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