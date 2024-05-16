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立委指高鐵又發生工安意外 交通部：要檢討

中央社／ 台北16日電

國民黨立委王鴻薇今天指出，台灣高鐵11日再度因為沒有按照SOP導致工安意外，且有工程人員受傷，這次又沒通報。交通部坦言沒收到通報，會請鐵道局對台灣高鐵內部工安做檢討。

立法院交通委員會邀請交通部率所屬相關單位就「公路系統道路及橋梁安全改善辦理情形」進行專題報告，並備質詢。

王鴻微質詢時指出，台灣高鐵4月9日在高鐵烏日基地才剛發生1起重大工安意外，差點導致6名工程人員遭受電擊，這件事故才剛發生沒多久，5月11日在新竹到苗栗路段再度發生類似的工安意外。

王鴻微指出，台灣高鐵4月底才召開週報會議檢討，對外講都說按照SOP進行，但5月11日的工安意外，也同樣是沒有依照SOP，尚未斷電前就讓承包商進行施工，導致工程人員遭到電擊，但幸運的是傷者並沒有大礙。

王鴻微說，這起工安意外，台灣高鐵再度隱匿不報，這2次的工安意外怎麼都可以隱匿不報。

對此，交通部鐵道局長楊正君坦言，沒有接到台灣高鐵通報5月11日的工安意外，上次工安意外曝光後，就立刻依照鐵路法對台灣高鐵進行相關檢查作業，4月台中烏日變電站作業疏失上，的確有相關作業程序要檢討，已經要求台灣高鐵改善。

楊正君指出，會徹底對台灣高鐵進行了解及查處。

交通部次長陳彥伯表示，會請鐵道局對台灣高鐵內部工安要做一定的檢討。

交通部 工安 高鐵

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