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皮蛇治療「唯一針劑」傳缺貨 衛福部回應了

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
治療帶狀疱疹的唯一針劑「Acyclovir」傳缺貨。本報資料照片
治療帶狀疱疹的唯一針劑「Acyclovir」傳缺貨。本報資料照片

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹，在免疫力低下時容易發作，劇烈疼痛往往會讓人崩潰。有醫師擔憂，治療帶狀疱疹的唯一針劑「Acyclovir」全台大缺貨，衛福部統計，目前國內有3張藥品許可證，2家控貨中的國際藥廠，市占率總合達8成，將於5月底至8月恢復供應，不過尚有庫存，也以專案進口補足缺口。

有醫師在臉書發文提到，「治療帶狀疱疹的唯一針劑acyclovir，全台大缺貨啦！廠商現在限貨供應！在台灣疱疹快沒針劑藥可以治療，要小心重症啦！」

衛福部健保署統計，Acyclovir 250毫克注射劑，去年總申報金額7163萬3313元，並以荷商葛蘭素史克公司市占率最高、達73.4%；永信藥品工業股份有限公司18.1%次之；輝瑞大藥廠有7.3%。

衛福部食藥署副署長王德原說，荷商葛蘭素史克公司持有「熱威樂素注射劑（衛署藥輸字第011326 號）」：因生產問題目前控貨中，預計於今年第二季恢復供應，經詢問該公司表示，目前仍有庫存，預計本月底再輸入。

輝瑞大藥廠股份有限公司持有「岱比博『爾速可愈』注射液（衛署藥輸字第 022251 號）」，王德原表示，廠商同樣因生產問題目前控貨中，預計今年8月恢復正常供應。

王德原說明，目前尚無短缺情形的廠商為，永信藥品工業股份有限公司持有「『永信』剋疱凍晶注射劑250毫克（艾賽可威）（衛署藥製字第057738 號）」，因輸入藥品無法穩定供應，已請廠商增加生產，仍無法補足缺口，食藥署在今年初公開徵求，並於2月15日，核准全盟專案輸入泰國「Acyclovir（Actavir®） Powder for Solution for Infusion」，目前仍有庫存。

王德原強調，國內acyclovir 注射劑型目前庫存仍屬足夠，將密切追蹤案內藥品許可證持有者供應情形，以穩定國內藥品穩定供應。

庫存 衛福部 醫師

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