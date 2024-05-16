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衛福部續推長照輔具全租賃制 民團：應分類施行、設配套

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長照司司長祝健芳（左4）今天出席「ATLife 台灣輔具暨長期照護大展」致詞時表示，衛福部研擬推行輔具租賃制，以長者輔具為優先，身障輔具則維持補助購買制。記者林琮恩／攝影
衛福部長照司司長祝健芳（左4）今天出席「ATLife 台灣輔具暨長期照護大展」致詞時表示，衛福部研擬推行輔具租賃制，以長者輔具為優先，身障輔具則維持補助購買制。記者林琮恩／攝影

邁入超高齡社會，長照輔具經費是許多家庭痛點，衛福部目前以補助方式協助長者購置各式輔具。不過近年環保風氣漸盛，國際推行符合聯合國永續發展目標（SDGs）的輔具租賃制，盼減少資源浪費。衛福部長照司司長祝健芳今天出席「ATLife 台灣輔具暨長期照護大展」致詞時表示，衛福部研擬推行輔具租賃制，以長者輔具為優先，身障輔具則維持補助購買制。

祝健芳表示，「身障權法」及「長照服務法」均列有協助民眾購置輔具相關規定，近年衛福部長照司取經日本，希望國內輔具制度朝向「全租賃制」發展，以符合SDGs精神，讓資源再利用，但去年在溝通過程中，輔具通路業者反應，民眾習慣以購置方式使用輔具，認為此時推行輔具全租賃制，外界還沒準備好，需要設計配套。

「新內閣即將上任，衛福部仍會推動輔具租賃制，以長照使用者為優先適用對象。」祝健芳表示，在身障者方面，仍維持身障權法精神，以補助購置為主，但在長照方面，將推動全面租賃制，並藉此活化輔具周邊產業發展；因事涉修法，有很長的預告時間，長照司將持續與各界溝通，取得共識後才會正式上路。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿表示，長照家庭使用輔具時間較短，且部分輔具是在賦能階段使用，若能推動輔具租賃制，有助於環境永續；老盟在實務上遇過家屬購置輔具，在用畢後希望找人贈送，但苦無消毒、維修體系，政府若推動全面租賃制，周邊配套也要一併建立。

輔具類別多元，有些輔具是暫時性使用，有些則涉及個人衛生，且必須長久使用。張淑卿表示，輔具租賃制應區分不同類別，針對使用時間不長的輔具類型，可以採取租賃制，如浴室馬桶加高器，就是長者膝關節治療期間需要的輔具，治療完後就不需使用，可供下一個長照家庭利用，減輕環境負荷；使用時間較長，且涉及個人衛生的輔具，可考慮維持補助購置。

衛福部 身障者 長照

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