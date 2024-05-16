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奇美和新樓醫院分享AI預測系統 「逆轉九成以上死亡率」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
奇美和新樓醫院分享AI預測系統 「逆轉九成以上死亡率」。記者周宗禎／翻攝
奇美和新樓醫院分享AI預測系統 「逆轉九成以上死亡率」。記者周宗禎／翻攝

飲食生活習慣改變、壓力上升，台灣「突發胸痛」大增，因病況多複雜診斷不易，許多患者確診前就回天乏術。奇美醫院、新樓醫院合作以「胸痛雲端AI病情預測」系統輔助診斷，今天發表合作「逆轉九成以上死亡率」成果。

AI醫療系統可預測胸痛病人一個月內死亡與心肌梗塞風險，預測肺炎病人呼吸衰竭、敗血症或休克與死亡風險。不過AI發展需投入龐大醫療數據和高昂資訊運算設備，仍是各醫院自費發展的最大限制。

奇美與新樓醫院簽訂「醫療人工智慧合作契約書」，先導入奇美急診胸痛與肺炎病人雲端AI病情預測，提供新樓醫院、麻豆新樓醫院急診使用。經近兩年合作，確認急診搶救、醫護人員能力升級、造福病患，也縮小不同醫院間「醫療數位落差」。

新樓以最新案例說明「雲端AI病情預測輔助」成果：82歲女性有糖尿病冠心症、心導管支架，行動不便自停心臟藥物3年。突發胸痛、呼吸困難到新樓醫院急診。當時病況複雜棘手，無法確定有無急性心肌梗塞，經過胸痛雲端AI病情預測輔助發現，她1個月內發生心肌梗塞機率43.3%，死亡率更高達94.64%。

隨後心導管檢查發現左側主幹及前降支動脈嚴重阻塞，左心室收縮功能只剩30%。立即緊急心導管手術，術前血壓已降至80毫米汞柱，出現心房顫動情況緊急。幸好團隊及時放置血管支架，恢復血流，病人才漸趨穩定，6天後順利出院。

新樓院長劉啓舉表示，奇美AI預測確實提供急診實質幫助，尤其資歷淺醫師，可更快預測病情可能變化、提供適切處置，有助應變與醫療資源妥善運用，「感謝奇美無私分享辛苦研發AI系統」。AI除直接對急診幫助，更讓新樓同仁近距離感受醫療AI的好處，提升智慧醫療素養。

奇美醫院院長林宏榮指出，合作建立安全AI雲端分享機制，是醫療AI發展重要里程碑。此模式成功，有機會讓醫界運用AI力量來縮短城鄉醫療數位落差，醫療平權向前一大步。期盼更多醫院貢獻發展的AI應用服務，讓更多醫療機構獲得AI輔助，如同各方優秀醫療團隊進駐偏鄉離島，有助提升當地醫療品質，降低總體醫療成本。

奇美和新樓醫院分享AI預測系統 「逆轉九成以上死亡率」。記者周宗禎／翻攝
奇美和新樓醫院分享AI預測系統 「逆轉九成以上死亡率」。記者周宗禎／翻攝
新樓醫院因連線奇美醫院分享AI預測系統 、「逆轉九成以上死亡率」。記者周宗禎／翻攝
新樓醫院因連線奇美醫院分享AI預測系統 、「逆轉九成以上死亡率」。記者周宗禎／翻攝

心肌梗塞 死亡率 肺炎

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