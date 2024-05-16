影╱批法規漏洞助世豐電力開發 環團呼籲修訂環評法

花蓮太平部落及地球公民基金會認為環境部未再要求世豐電力提出環現差報告，怠於執行職務，提行政訴訟，台北高等行政法院日前判部落及基金會敗訴。今天再召開記者會強調，環評法設計不良無法完善監督業者，呼籲環境部修訂環評法。

世豐電力規畫在花蓮縣豐坪溪進行「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」設置攔河堰，蓄積引流溪水至電廠，但當地原民部落居民及環團質疑世豐2000年取得施工許可後，5年後才開始動工，違反環評法16-1條逾3年未動工需補做環現差；2010年花蓮縣政府同意繼續施工卻遲未動工，直到2020年、2021年開始施作土建工程。

地球公民基金會今天舉辦「法規漏洞財團鑽，環評失靈沒把關」記者會，認為世豐電力應再行提出環現差，且環境部也應修訂環評法，避免未來再有類似無法監督完善的情事。

法律扶助基金會原住民族中心律師羅惠馨表示，近年氣候變遷旱澇加劇，前次環現差通過是在2009年，但後來才出現的環境改變，無法寫入已經通過的報告，顯示環評法設計不良，出現世豐這種「休眠模式」施工的法律漏洞，認為環境變化應重新評估，否則無法避免災害。

花蓮縣卓溪鄉太平部落族人施建民表示，環評法的漏洞讓部落長期權益受到侵害；「部落族人被世豐蒙在鼓裡」。世豐承諾公開最新監測資料，但族人關心的地質安全、水文完全看不到，甚至有6年沒有任何監測紀錄，這也是違反環評法的證據。

地球公民基金會表示，本案訴訟結果呈現環評法的嚴重漏洞，呼籲環境部應正視，讓陳年老舊的環評個案能有檢討、退場機制，對未來的案例有所把關，要求針對「何時應做環現差」、「環現差評估方法」、「環現差審議及作結方式」等3大項目檢討與修訂，不要再有下個世豐案。