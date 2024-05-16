偶像犯罪入獄怎麼辦 粉絲書寫失敗追星心路

你曾追過星嗎，「那一天，我追的歐巴成為了罪犯」一書作者吳洗娟曾是藝人鄭俊英鐵粉，當偶像犯罪入獄後，她感到強烈羞愧感，因而踏上尋找同樣境遇粉絲、共同回看失敗追星經驗。

為了讓「歐巴」藝人鄭俊英記住，韓國作者吳洗娟曾穿韓服去參加鄭俊英的簽售會，並以鐵粉身分上節目，堪稱是超級成功的粉絲，簡稱「成粉」。而「歐巴」的一句「妳用功唸書，我努力唱歌」，更讓她穩拿全校榜首，考上理想大學。

然而，2019年，她的「歐巴」鄭俊英與男團BIGBANG勝利等人的聊天群組曝光，被發現散布多名女性的非法拍攝影片，被判處5年有期徒刑。

這讓吳洗娟既憤怒又羞愧，跟偶像間的美好回憶成了抹不掉的黑歷史，更對自我充滿否定，頓時成為「失敗的粉絲」，也好奇，其他粉絲是否有相同感受。

根據時報出版書訊，吳洗娟因此開始尋找有相同境遇的粉絲，一起回看各自失敗追星的經驗，及界線逐漸模糊的偶像與粉絲文化，希望讓這些撼動社會的偶像犯罪，不僅止於個人情感的損耗，也能獲得療癒與勇氣。最終她把過程拍成紀錄片「成粉」，榮獲第23屆釜山獨立電影節評委特別獎。

在台灣版序中，吳洗娟寫道「那一天，我追的歐巴成為了罪犯」是一本有關紀錄片「成粉」的散文。

吳洗娟說：「當我們喜歡某個人或某項事物時，那種無可取代的快樂實在是筆墨難以形容。它能成為讓我們忍受今日的艱難、並且期待明天到來的力量，就算再苦，也足以讓我們笑出聲音。」

同樣的，因為太喜歡，有時候也可能受到更大傷害，讓人忍不住懷疑是不是曾有多幸福，之後就會有多不幸，吳洗娟好奇：「閱讀這本書的你，會想起誰呢？那個你曾經喜愛、尊敬、支持的那個人。」

但她想告訴台灣讀者：「如果你的摯愛已經從現在式變成了過去式，想起他還會令你有點心痛的話，我感到很抱歉。但我希望你在闔上這本書時，能夠以愛和微笑告別那段受傷的時光，並再次獲得喜歡上別人的力量。」

吳洗娟即將造訪台灣與讀者碰面，5月26日下午3時會在台北誠品南西店5F FORUM舉辦新書分享見面會，參加採自由入場；電影「成粉」也將於6月8日晚上9時在同一地點放映，同樣免費參加，但需事先報名。