一個月瘦2公斤！「佛系減重」3大好處曝 醫大讚：不易復胖

許多人為了追求理想體態，都會透過嚴格的限制飲食、激烈運動等以達成快速減重目標。近日，減重醫師蕭捷健在臉書指出，「佛系減重」不只可以維持肌肉量和基礎代謝率，之後復胖的可能性也較低，忍不住大讚「慢工出細活」。

蕭捷健表示，某位減重很佛系的學員，一周高碳（碳水化合物的攝取量）兩天，低碳三天，一個月竟瘦了2公斤，三個月減了近7公斤體重，「慢工出細活，有成果最重要啦！」

蕭捷健說明，研究發現減重速度越慢，復胖可能性越低，並分享「慢慢減」的三大好處。第一點「容易養成習慣」，他指出，慢速減重能幫助養成長期可持續的飲食和運動習慣。

第二「維持肌肉量和基礎代謝」，蕭捷健透露，從生理角度出發，慢速減重有助於維持肌肉量，避免代謝率下降，而快速減重常導致肌肉流失，使長期維持體重變得困難。他強調，即使在大量減重並保持肌肉量情況下，代謝速率仍可能會顯著的降低。

蕭捷健接著說明第三點「不容易有剝奪感」，從心理層面來看，當減重進行得過快，可能引起強烈的飢餓感與剝奪感，使減重後出現過度進食的行為。然而，慢速減重讓人有足夠時間適應新的飲食習慣，有助於建立長期的飲食控制。

蕭捷健解釋，碳水循環減重法的方式，高碳日可以吃飯、麵等精緻澱粉；中碳日吃根莖類、豆類等原型澱粉；低碳日則從蔬菜中攝取澱粉，「關鍵是找到適合自己的天數安排，不需要過於迅速或困難」。他透露，佛系減重的學員在高碳日運動，澱粉自然會存進肌肉裡，不會變脂肪堆起來，放縱日則用低碳來平衡。