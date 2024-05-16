環團批環評法漏洞助開發 環境部：正收集修法意見

環團及太平部落族人今天重申，世豐電力在花蓮的水力發電計畫，因環評法漏洞而未再提環現差報告，無法反映真實的環境影響。環境部表示，正在收集環評法相關意見，納修法參考。

世豐電力在花蓮縣進行「豐坪溪及其支流水力發電開發計畫」，居民認為10年沒動工且環境部收到公民告知函未命公司再提環現差報告，有怠於執行職務而興訟。法院於4月30日判居民敗訴，可上訴。

法院指出，經調查並綜合歷次環評報告、環差及環現差報告的環境調查分析，與後來環境現況的差異條件，此件尚未達已對環境有顯著重大變化，難認環境部就世豐電力應否提出環現差報告無個案裁量空間，也無執行裁量萎縮至零的情形。

地球公民基金會今天舉辦「法規漏洞財團鑽，環評失靈沒把關」記者會。

地球公民指出，「世豐電力水力開發計畫」自1999年取得環評許可後，因各種因素而長年停工。世豐公司自2009年提出環境現況差異分析（環現差）及對策檢討報告，經環境部備查後，遲未實施開發行為逾10年，直到2020年、2021年開始施作土建工程；地球公民認為世豐電力應再行提出環現差。

與會的法律扶助基金會原住民族中心律師羅惠馨說明，近年氣候變遷旱澇加劇，前次環現差通過於2009年，但後來才出現的環境改變，怎麼寫入已經通過的報告。

羅惠馨指出，世豐「休眠模式」的施工是法律漏洞，施工後又停工的情況，卻沒辦法令世豐再做1次環現差；她認為環境變化應該重新評估，不然就無法避免災害，今天是環評法設計不良，導致族人沒辦法要求做最新的環境影響評估。

花蓮縣卓溪鄉太平部落族人施建民表示，環評法的漏洞讓部落長期權益受到侵害；「部落族人被世豐矇在鼓裡」，很多監測結果沒辦法反映在地居民真正關心的環境議題，地質安全、水文等都看不到。

關於環評法的疑慮，環境部環境保護司長蔡孟裕告訴中央社記者，除了地球公民外，也有其他團體提供資料，現在都在內部討論過，未來修環評法後，會再納入修法項目之一；目前仍在意見收集的階段，尚未確定何時會啟動修法。