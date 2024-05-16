未依規定斷電工人遭電擊 立委爆高鐵又發生工安意外

高鐵烏日基地4月9日發生工安意外，造成6名工班險遭電擊。立委王鴻薇今於立法院交通委員會質詢指出，距離上次工安意外時隔1個月，5月11日新竹至苗栗段又發生類似事件，未依規定斷電施工，造成一名工人手腳遭電擊灼傷。對於鐵道局長楊正君當場表示，未接獲通報；王鴻薇更質疑，為何高鐵可以隱匿不報？

王鴻薇上月接獲員工爆料指出，4月9日高鐵烏日基地進行「電力開關」維修，但該項維修應於夜間斷電時進行，相關維修部門未依規定進行維修，造成0621次南下列車進入彰化路段某隧道時跳電，另有6名工班於烏日基地進行另一項電車線維護作業，險遭電擊。

王鴻薇今表示，上次事件發生經員工對外爆料後，高鐵公司月底才由董事長召開周報會議檢討，沒想到時隔不久，5月11日又出現工安意外，此次發生在新竹至苗栗段（TK96+124東線），雖於夜間凌晨0點15分作業，但未依規定斷電，造成一名工人手腳遭電擊灼傷。

鐵道局長楊正君表示，上次事件經查確實有作業程序需要檢討，已依鐵路法要求高鐵檢討並改善，至於5月11日事件則沒有接獲通報，會進一步了解。