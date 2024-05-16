賴清德520就職 環團呼籲應以保護國人健康為優先
台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟上午在立法院舉行「空品標準修正草案體檢」記者會，呼籲賴清德總統於520就職後，應以保護國人健康為優先。
環團並提出三項主訴求包括1、賴清德總統於520就職後，應以保護國人健康為優先，要求所任命閣揆督責環境部長彭啟明，重新檢視四月底預告的空氣品質標準修正草案內容，依循世界衛生組織（WHO）新指引的年均值、日均值，升級加嚴我國PM2.5管控標準等。2、同樣為一級致癌空氣汙染物PM10，應依循世界衛生組織（WHO）新指引年均值、日均值升級加嚴管控標準等。3、籲請準環境部長彭啟明在升級加嚴空品標準的同時，任期前兩年內修正環境部至今僅有6處交通測站等。
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