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國產蒜頭辣又香受青睞 量價皆穩、至10月買得到

中央社／ 台北16日電

國產蒜頭3、4月採收，辣又清香，受民眾喜愛。台南區農改場今天傳授選購訣竅，若買濕蒜風乾可用很久，優選觸感扎實、表皮完整。農糧署表示，今年量價穩定，到10月都買得到。

近年頻傳氣候因素影響農產產量，3、4月起採收的國產蒜頭沒有因此減產或影響品質。

農業部農糧署告訴中央社記者，國產蒜頭夠辣又清香，很受消費者偏愛，勝過進口蒜；今年產量5萬1460公噸（耕作面積5300公頃），比去年的4萬8000公噸（5200公頃）增加7%，且產地收購價每公斤新台幣83元，量價皆穩，直到9月、10月都可以買得到國產蒜頭。

農業部台南區農業改良場發布訊息傳授民眾如何選購蒜頭，應挑選外型渾圓飽滿、表皮完整、觸感扎實，避開鬆軟、有水浸狀黃化、發霉、蒜瓣脫落嚴重的蒜球。農糧署表示，有的家庭買比較多，可放戶外風乾，就能一直用到9月、10月。

台南區農改場提醒民眾，在超市買的蒜頭都已乾燥處理，連同網袋吊掛在陰涼處，即可長時間保存，千萬別放到不透風的櫃子裡，會發霉，也別放冰箱，會因低溫發芽而乾癟。

農糧署補充，去年蒜頭進口量約1.9萬公噸，主要是從埃及（占47%）於6月起輸入，來自阿根廷（占49%）的則從12月起輸入，其餘少量來自印度；喜歡台灣蒜頭的民眾，3、4月間可以買到濕蒜，之後上市的多是處理過的乾蒜。

台南 蒜頭 農糧署

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