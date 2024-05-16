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4成人有1人高血壓 年輕族群應建立居家量測習慣

中央社／ 台北16日電

台灣成人高血壓盛行率逾25%，醫師提醒近年高血壓年輕化，可怕的是高血壓如將身體置於「溫水煮青蛙」狀態，一時無感，久了就危及性命，年輕族群也應建立居家量測血壓習慣。

明天就是世界高血壓日，台大醫院心臟內科教授、台灣高血壓學會理事長林彥宏今天透過新聞稿提醒，台灣每4名成人就有1人罹患高血壓、65歲以上患病率更超過50%，長期高血壓會導致血管硬化，引發心衰竭、腎臟病、中風等併發症，心腎病變正是造成民眾失能與死亡的最大元兇。

林彥宏更憂心的是隨現代人飲食習慣、壓力大生活型態影響，近年台灣高血壓出現年輕化的趨勢。高血壓前期無特定症狀，就像一時無感卻致命的「溫水煮青蛙」模式，高血壓若未控制，可能造成心肌肥厚，演變為心衰竭，不僅心衰竭致死率高於癌症，長期腎高壓更可能導致洗腎。

林彥宏指出，曾遇1名壯年男子被家人送急診，到院時心臟收縮功能低下，甚至出現肺水腫、危及性命，一問才知致命危機在5年前早有預兆，當時患者檢測出高血壓，但因自覺無礙未持續追蹤，長期高血壓引發心衰竭與腎病變，幸好在持續用藥降血壓、管理心腎症狀，1年後病情逐漸穩定。

衛福部數據顯示，台灣約有高達529萬人罹患高血壓。林彥宏提醒，民眾日常就應建立正確量血壓認知與預防意識，建議居家量血壓，因血壓易受民眾身處環境、心情影響，因此建立量血壓習慣才能量測出正確數值血壓，民眾可購買一般經核可認證血壓計養成居家測量習慣。

林彥宏說，血壓測量應連續測量7天、每天早晚2次、每次2遍間隔一分鐘取平均值，方能檢測出穩定、較接近自身狀態的血壓數據。近年高血壓定義與控制目標自140/90 mmHg下修至130/80 mmHg，若發現血壓異狀，應及早就醫，即時接受治療，遠離高血壓危害，預防心腎併發症。

三高是台灣最常見的慢性病之一，預防高血壓，除了量測血壓外，林彥宏説，民眾日常可從建立運動習慣、戒菸、飲食調整、減少鈉攝取、減重或減少飲酒等方式來維持血壓健康。

青蛙 高血壓

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