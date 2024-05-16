環部修正PM2.5年均值12μg/m3 環團批：仍是殺人標準

環境部今年4月29日提出空氣品質標準修正草案，細懸浮微粒（PM2.5）標準將由15微克每立方米(µg/m3)加嚴為12µg/m3。環團痛批，付出空汙早逝代價的美國已將12µg/m3加嚴為9μg/m3，台灣卻重擁「殺人標準」，要求白袍出身的準總統賴清德上任後加嚴PM2.5等管制標準，莫讓空品標準合法殺人。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟、台灣蠻野心足生態協會等團體今天於立法院召開記者會，記者會首先指出，今年2月美國環保署將PM2.5管制年均值從12μg/m3下修加嚴為9μg/m3，理由是當今科學證據顯示，12μg/m3管制標準歷年來讓美國人付出了慘重的早逝代價和空汙GDP損失，結果台灣還要落後回收美國環保署剛下架的12μg/m3標準，令人不解。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民指出，環境部4月底預告空品標準修正草案，空汙中最大的隱形殺手PM2.5管制標準延宕12年後才要啟動二次加嚴為年均值12μg/m3，比2011年醫師團體、學者、環團及在野民代共同呼籲的10μg/m3還寬鬆，日均值35μg/m3更是12年來原地躺平，要求520新政府立即退案過度寬鬆而引發民怒的合法持續殺人PM2.5管制標準。

此外，楊澤民指出，PM10（懸浮微粒）也是一級致癌空氣汙染物，會導致失智、乳癌、肺癌和鼻咽癌等健康風險，但環境部預告的修正草案僅見PM10年均值從50μg/m3加嚴到40μg/m3、年均值從100μg/m3加嚴為90μg/m3的微幅調整，日均值仍是世界衛生組織（WHO）的2倍寬鬆，年均值更為2.7倍寬鬆。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，環境部預計將空氣品質標準PM2.5及PM10與WHO的最終目標值5μg/m3及15μg/m3仍有很大差距，依環境部前身環保署2022年《空氣品質監測報告》顯示，北部、竹苗、宜蘭及花東等4個空品區，PM2.5年均值均低於12μg/m3，而依2023年《空氣品質監測報告》卻退步到僅宜蘭、花東等2個空品區年均值低於12μg/m3，過於寬鬆的空品標準除製造空品良好的假象外也不利減少空汙，呼籲加嚴空品標準以保障人民健康權。

台中市爭好氣聯盟執行長岳祥文痛批，將經濟開發建立在人民健康成本之上的爛政策，是賴清德總統送給全民的就任大禮嗎？要求身為醫師的賴清德總統明確宣示，空品標準應以人民健康為優先考量，要求企業承擔應負的環境成本，不應將其轉價給人民。