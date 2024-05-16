耗電6大隱形殺手！師傅認「1家電」比冷氣可怕 恐多噴2.7萬電費

隨著天氣越來越熱，很多人回家第一件事情就是先打開冷氣，讓自己涼爽一下，不過同時也會擔心電費暴增。YouTube頻道「宅水電」點名了6大家電是電費隱形殺手，其中「電熱水器」若是沒有養成定時關閉開關的習慣，一年恐怕要多花上2.7萬元。

擁有68萬訂閱數的YouTube頻道「宅水電」發片指出，隨著4月份電價調漲，生活支出一定會受到影響，因此要教大家如何節流，並且列出了家電中的「電費的隱形殺手」，會以每度電平均2.5元做計算，如果遇到夏日、累積，數字可能會再往上加。

首先第一個為「傳統螺旋燈泡」，這款燈泡耗電量較高，建議改用LED代替，如果用一盞5顆燈泡的燈具為例子，客廳加上餐廳都改用LED燈泡的話，一年可以省下800元的電費，如果房間也是，那就省更多。

第二為「電腦」，如果電腦長時間待機不用，那也是相當耗電的，如果以電腦放著待機消耗60瓦來算，一年就要多花1314元，若是有玩遊戲，掛機打寶的情況，恐怕會上升到3200元以上。

第三「熱水瓶」，熱水瓶透過電產生的熱能，會不斷的流失到外面，因此需要常加熱保溫，待機的耗電量又較高，以4公升的電熱水瓶為例，一年會耗到963元。

第四「電熱水器」，電熱水器是著名的吃電怪獸，耗電量非常驚人，師傅表示，電熱水器加熱完一個流程，約耗費10度電，一年就要多花上9125元，若一天跑1~3次的加熱流程，等於一年要多花2.7萬的電費，建議養成良好習慣，洗完澡把斷路器關閉，洗澡之前再把斷路器打開，或新增定時器來控制加熱時間。

第五「定頻冰箱」，定頻冰箱待機的時候，只靠風扇在維持裡面的運作，如果常常開關，冷度喪失時，壓縮機就得啟動，一年下來的吃電量就很可觀，大約要花1860元的電費，和新型的一級節能變頻冰箱，相差一半以上。

最後為「定頻冷氣」，兩到三週清洗濾網的話，可以有效省電10％，定頻冷氣啟動電流非常大，耗電量極度可觀，師傅建議購買一級能效標示的變頻冷氣，能省下一半電費，另外，冷氣噸數應選擇比室內空間坪數更大一些，能更快速冷房且節能。