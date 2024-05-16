端午連假國道車流量大 高公局規畫11條替代道路

端午節連續假期（6月8日至6月10日）將至，高速公路局預估，將有大量返鄉及旅遊車潮將導致國道部分瓶頸路段出現壅塞情形，規畫11條國道易壅塞路段替代道路。

高公局表示，蒐集歷年連假交通特性資料，針對國道易壅塞路段，規畫4條長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改道台74及國4。

高公局指出，另針對短途用路人，規畫7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向，建議用路人於國道尖峰時段多利用省、縣道。

高公局表示，已於替代道路沿線設置導引標誌，民眾也可利用「高速公路1968」App之「即時影像」功能查詢國道即時路況，並參考所提供替代道路旅行時間，選擇適合的路線避壅塞。另外，端午節連續假期國道採單一費率收費，國道3號新竹系統-燕巢系統為單一費率再8折收費、凌晨0至5時為暫停收費