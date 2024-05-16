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端午連假國道車流量大 高公局規畫11條替代道路

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局預估，端午連假將有大量返鄉及旅遊車潮將導致國道部分瓶頸路段出現壅塞情形。本報資料照
高速公路局預估，端午連假將有大量返鄉及旅遊車潮將導致國道部分瓶頸路段出現壅塞情形。本報資料照

端午節連續假期（6月8日至6月10日）將至，高速公路局預估，將有大量返鄉及旅遊車潮將導致國道部分瓶頸路段出現壅塞情形，規畫11條國道易壅塞路段替代道路

高公局表示，蒐集歷年連假交通特性資料，針對國道易壅塞路段，規畫4條長途替代道路，包括國5頭城至坪林北向改道台9線、國1國3新竹至台南地區雙向改道台61線、國6舊正至台中地區雙向改道台63線及國3霧峰至國1台中系統與國3中港系統雙向改道台74及國4。

高公局指出，另針對短途用路人，規畫7條國道短途替代道路，包括國1湖口至新竹雙向、大雅至員林雙向、國3土城至三峽雙向、三峽至大溪雙向、快官至草屯雙向、中興至中投北向及田寮至國10旗山地區東向，建議用路人於國道尖峰時段多利用省、縣道。

高公局表示，已於替代道路沿線設置導引標誌，民眾也可利用「高速公路1968」App之「即時影像」功能查詢國道即時路況，並參考所提供替代道路旅行時間，選擇適合的路線避壅塞。另外，端午節連續假期國道採單一費率收費，國道3號新竹系統-燕巢系統為單一費率再8折收費、凌晨0至5時為暫停收費

國道 新竹 替代道路

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