快訊

Toyz今發監執行先住「3人小房」 台中監獄第一餐菜色曝光！

「領頭羊」跛了 北市豪宅5年漲6.9%、新北僅8%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

衛福部公布癌症細胞治療成果 乳癌患者仍有過半存活

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
衛福部公布細胞治療癌症部分治療成果。圖為CAR-T細胞治療示意圖。本報資料照片
衛福部公布細胞治療癌症部分治療成果。圖為CAR-T細胞治療示意圖。本報資料照片

衛福部醫事司今公布細胞治療技術實施情況，醫事司司長劉越萍表示，成效公布最大擔憂是細胞治療只是輔助療法，加上沒有對照組，難以明確斷定效果。根據收案統計，實體癌第四期病人中至少接受一劑細胞治療者平均年齡為58.3歲，年紀較輕，符合外界想像希望給民眾嘗試治療的權利。

《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》上路五年，參考美國「right to try Act（嘗試權法案）」重要的核心精神，希望以醫療創新拯救生命開放符合適應症的臨床個案執行細胞治療。然而，癌症相關的治療成效因認定難取得共識，日前衛福部長薛瑞元給出承諾會先癌症存活中位數等資訊。

劉越萍指出，雖然2018年上路，但是首名收案病人為2019年；統計至2022年底總收案人數為911人，但完整完成療程人數為538人（272人未接受治療、101人未完整接受療程）。但是，考量死因統計目前結果僅公布至2021年底，因此預先就2021年底完成完整療程的281人分析。

「統計的每一個病人都是合併治療，不是只有細胞治療，效果有多重因素，並非單一因素影響」，劉越萍說，以盲腸炎為例明確的治療方式就開刀，但是細胞治療只是輔助治療，民眾可能會接受化療或標靶治療，細胞治療不是唯一影響因素。再者，一般要區分是否有效會有實驗組及對照組，但是細胞治療無法有對照組，因此難以斷定有療效。

由於不同細胞治療項目在第一期至第三期，與第四期實體癌的細胞治療技術效果不具有顯著性差異，因此以完整完成治療人數較多實體癌第四期癌症種類，初步分析結果為：乳癌病人24人，因尚有超過一半病人存活，存活天數中位數無法計算。大腸直腸癌病人56人，存活天數中位數677天。肝癌病人36人，存活天數中位數368天。胰臟癌病人19人，存活天數中位數344天。

劉越萍表示，沒有辦法有五年存活率，僅能說是存活天數。以乳癌來看，還有一半的人還存活，目前好像細胞治療有一些幫忙，但科學統計上證據仍不足以支持有顯著效果，建議民眾還要跟醫師討論治療方式。

乳癌 癌症

延伸閱讀

人工生殖草案公布 陳菁徽誇薛瑞元「卸任前送民眾一份大禮」

口罩令在520前解除時機巧妙 薛瑞元：是個不錯的選擇

細胞治療癌症成效公布倒數 薛瑞元曝先公布這數字

醫院口罩禁令 薛瑞元：希望朝鬆綁這方向走

相關新聞

賈新興：20日水氣移入各地有雨 菲律賓外海熱帶低氣壓生成機率增

天氣又有變化了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，2...

教授2次搭錯車差點回不了家 高鐵員工教辨識列車停靠方式

嘉義縣中正大學中文系教授王瓊玲日前母親節，搭錯2次高鐵列車，差點回不了嘉義，臉書貼文搭錯車經歷，自嘲「高鐵我對不起你！」...

琉球低壓發展台灣水氣多 周六日國中會考這些地方會下雨

國中會考周六日登場，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，周六在琉球一帶有低壓發展，台灣迎風面水氣增多，迎風面的基隆北海...

台8線4處明隧道2026年改善完成 恐影響太魯閣復園時程

0403花蓮地震重創當地交通，交通部今於立法院交通委員會進行公路系統道路及橋梁安全改善辦理情形專案報告，其中，台8線、台9線受損邊坡預計今年底辦理改善完成，另外，台8線4處明隧道（九曲洞隧道西口、九曲洞隧道東口、錐麓隧道、靳珩隧道）則需在2026年底完成，也代表太魯閣國家公園復園恐仍有漫漫長路。

自己下廚…伙食費反而變貴？快看冷凍庫裡是不是有這4樣東西

物價高漲的時候，或許有人會覺得與其在外面吃，不如養成自炊習慣，可以減少一點伙食費成本。不過如果缺乏管理，自炊其實未必比較划算，甚至可能得不償失。日本網站「saita」近來就分析，自炊卻遲遲無法壓低伙食費的人，冷凍庫裡往往找得到哪些東西。

全球首見美乳牛染禽流感 疾管署呼籲：勿喝未殺菌生乳

美國近期出現乳牛因野生鳥類感染禽流感以及牧場夜感染事件，衛福部疾管署本周與農業部、食藥署開會討論相關因應作為。目前為止，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。