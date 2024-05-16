衛福部公布癌症細胞治療成果 乳癌患者仍有過半存活

衛福部醫事司今公布細胞治療技術實施情況，醫事司司長劉越萍表示，成效公布最大擔憂是細胞治療只是輔助療法，加上沒有對照組，難以明確斷定效果。根據收案統計，實體癌第四期病人中至少接受一劑細胞治療者平均年齡為58.3歲，年紀較輕，符合外界想像希望給民眾嘗試治療的權利。

《特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法》上路五年，參考美國「right to try Act（嘗試權法案）」重要的核心精神，希望以醫療創新拯救生命開放符合適應症的臨床個案執行細胞治療。然而，癌症相關的治療成效因認定難取得共識，日前衛福部長薛瑞元給出承諾會先癌症存活中位數等資訊。

劉越萍指出，雖然2018年上路，但是首名收案病人為2019年；統計至2022年底總收案人數為911人，但完整完成療程人數為538人（272人未接受治療、101人未完整接受療程）。但是，考量死因統計目前結果僅公布至2021年底，因此預先就2021年底完成完整療程的281人分析。

「統計的每一個病人都是合併治療，不是只有細胞治療，效果有多重因素，並非單一因素影響」，劉越萍說，以盲腸炎為例明確的治療方式就開刀，但是細胞治療只是輔助治療，民眾可能會接受化療或標靶治療，細胞治療不是唯一影響因素。再者，一般要區分是否有效會有實驗組及對照組，但是細胞治療無法有對照組，因此難以斷定有療效。

由於不同細胞治療項目在第一期至第三期，與第四期實體癌的細胞治療技術效果不具有顯著性差異，因此以完整完成治療人數較多實體癌第四期癌症種類，初步分析結果為：乳癌病人24人，因尚有超過一半病人存活，存活天數中位數無法計算。大腸直腸癌病人56人，存活天數中位數677天。肝癌病人36人，存活天數中位數368天。胰臟癌病人19人，存活天數中位數344天。

劉越萍表示，沒有辦法有五年存活率，僅能說是存活天數。以乳癌來看，還有一半的人還存活，目前好像細胞治療有一些幫忙，但科學統計上證據仍不足以支持有顯著效果，建議民眾還要跟醫師討論治療方式。