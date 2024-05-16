賈新興：20日水氣移入各地有雨 菲律賓外海熱帶低氣壓生成機率增

天氣又有變化了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，20日中午前後水氣移入，各地轉有雨，約下至22日。

至於18日晚上菲律賓東方外海熱帶性低氣壓生成機率約6至7成，賈新興說，較昨天預測只有3到4成提高，預計從菲律賓東方到呂宋島之後會減弱，成颱機率低。

賈新興指出，明天清晨苗栗以北及宜蘭陰偶有小雨，午後山區零星短暫雨；18日北海岸、基隆至東北角有零星短暫雨，午後新竹以北山區及宜花東有零星短暫雨。

19日受台灣東北方低壓環流影響偏東北風，東北角有零星短暫雨，午後新竹以北山區及宜花東山區有零星短暫雨，苗栗以北空曠區及宜蘭早晚涼。

賈新興指出，20日至22日水氣移入，20日中午前後起至22日，各地轉有局部陣雨。23日清晨台南以南仍有局部短暫雨，午後北部及宜花東有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨。24日午後，宜花東有局部短暫陣雨，南投山區亦有零星短暫雨。25日台中以北有零星短暫雨，午後各地有零星短暫雨。

但賈新興說，超過五天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。