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琉球低壓發展台灣水氣多 周六日國中會考這些地方會下雨

聯合報／ 記者陳智華╱台北即時報導
國中會考周六日登場，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，周六在琉球一帶有低壓發展，迎風面的基隆北海岸到東半部轉為多雲到陰短暫雨天氣。本報資料照片
國中會考周六日登場，天氣風險公司天氣分析師李至晟指出，周六在琉球一帶有低壓發展，迎風面的基隆北海岸到東半部轉為多雲到陰短暫雨天氣。本報資料照片

國中會考周六日登場，天氣風險公司天氣分析師李至晟今天指出，周六在琉球一帶有低壓發展，台灣迎風面水氣增多，迎風面的基隆北海岸到東半部轉為多雲到陰短暫雨天氣。周日隨低壓遠離，北方的乾空氣再度南下，迎風面降雨會減少。

李至晟指出，今天東北季風增強，讓乾冷空氣更加顯著，清晨最低溫出現在苗栗13.3度，比前幾天更低一些。水氣不多，各地晴到多雲，只有迎風面跟午後山區有零星降雨。

今天白天北部高溫隨著東北季風增強，稍微轉涼，宜蘭和大台北地區大約25度，竹苗與花東26到28度，中南部不太受影響，可達30度以上。預測明天東北季風減弱後，各地氣溫稍微回升。

國中會考周六日舉行，李至晟指出，之前原本預報，西半部平地天氣大致穩定，因周六在琉球一帶有低壓發展，間接讓台灣附近迎風面水氣增多，迎風面基隆北海岸到東半部天氣將轉為多雲到陰短暫雨。

周日隨著低壓遠離，北方的乾空氣再度南下，迎風面的降雨會再度減少。另一方面隨著鋒面在中國一帶醞釀，中高層水氣增多，全台天氣將以多雲為主，氣溫回升，各地白天高溫都可能達30度。

李至晟指出，下星期鋒面重新在華南一帶建立，後續可能通過台灣海峽到北方海面。受鋒面接近以前前方西南風的影響，天氣不穩定。目前模式大多預報下周中期西半部會迎來一波短暫陣雨，下周後期到周末再隨著鋒面遠離趨緩，詳細降雨時間稍有差異。隨西南季風逐漸進入東亞，五月下旬到六月上旬較容易降雨，可能有比較典型的梅雨鋒面接近台灣。

東北季風 鋒面

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