0403花蓮地震重創公路 台8線4處明隧道2026年改善完成

0403花蓮地震重創當地交通，交通部今於立法院交通委員會進行公路系統道路及橋梁安全改善辦理情形專案報告，其中，台8線、台9線受損邊坡預計今年底辦理改善完成；另外，台8線4處明隧道（九曲洞隧道西口、九曲洞隧道東口、錐麓隧道、靳珩隧道）則需在2026年底完成。

交通部專案報告表示，震後公路局管養台8線東段（花蓮,天祥以東167K至185K）及台9線（蘇花，143K至164K）遭受重大災損，全部災點均搶通完成。短期搶通後，依邊坡管理規定已辦理計12次災害路段UAV空拍及建模，對各災點已律定短、中、長期改善策略。

報告指出，震後台9線受損邊坡均預計今年底辦理改善完成，其中包括台9線147.7K及台9線158.3K設置邊坡被動式防落石網並增設落石告警，而台8線受損邊坡也訂於今年底辦理改善完成，台8線4處明隧道，包含九曲洞隧道西口、九曲洞隧道東口、錐麓隧道、靳珩隧道則需在2026年底完成。

報告表示，公路邊坡依「定性」分A、B、C+、C、D級進行管控，現A級258處、B級49處、C+級22處、C級603處、D級776處，計列管1708處，高危害度A、B級上邊坡以「落石災害評分系統」進行「定量」評估，目前律定高風險「優先關注邊坡」45處。

針對落石來源尚無法確定或機械能量無法到達邊坡，公路局也試辦落石告警系統，依現況需求已完成16處設置，另因應0403地震將於台9線147.7K、158.3K再各設置1處，經費1.59億元。經統計偵測警示落石事件共39次，包含1次大規模落石崩塌及38次小型零星落石。

另外，因應交通部2021年新頒「公路橋梁耐震評估及補強設計規範」，報告指出，公路局已全面檢視轄管省道橋梁耐震能力，依據耐震初評省道橋梁共計519座須辦理耐震詳評，預計今年底完成耐震詳評，並依據耐震詳評結果於2025年起逐年辦理耐震補強工作。

國道部分，高公局目前辦理「國道高速公路後續路段橋梁耐震補強工程計畫」，計畫期程至2028年9月，總經費為498.625億元，預計完成1182座橋梁補強，完工後國道橋梁均達成耐震補強目標。