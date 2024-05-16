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梅雨滯留鋒來了！吳德榮：下周二起西南風增強防雷陣雨等劇烈天氣
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，下周二至周四西南風增強，配合梅雨季第3波滯留鋒徘徊，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，這三天大氣不穩定，易有「中小尺度對流系統」發展，伴隨小範圍「劇烈天氣」，但應續觀察模式調整。
今晨很涼，吳德榮指出，截至上午4時53分本島縣市平地最低氣溫依序為：苗栗(西湖鄉)13.3度，基隆(七堵區)14.5度，桃園(大溪區)15.2度，台北(文山區)、新北(瑞芳區)15.4度。
各地區平地最低氣溫，約在15至20度，其中北部(基隆七堵)14.5度、中部(台中外埔區)17.6度，南部(台南後壁區)19.9度，東部(宜蘭三星鄉)15.9度。
吳德榮指出，今、明兩天鋒面在巴士海峽至呂宋島一帶徘徊，大陸高壓帶來乾空氣，各地晴朗穩定，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率。白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大；清晨因「輻射冷卻」加成，北台部分平地最低溫降至15度、甚至更低，應注意。
今日各地區氣溫：北部15至31度，中部18至33度，南部20至34度，東部16至32度。
最新模式模擬顯示，吳德榮指出，周六、下周日(18、19日)高壓迴流，白天仍晴熱，午後山區偶有局部陣雨的機率。下周一(20日)白天偏熱，水氣增多，午後局部陣雨或雷雨機率提高，範圍擴大至部分平地。
吳德榮指出，最新(15日20時)歐洲(ECMWF)系集模式模擬，未來一周至10天，在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，但發展緩慢；美國(GFES)系集模式亦有類似的模擬，仍需持續觀察。
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