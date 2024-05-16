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雙子宮難受孕 台大微創迎雙胞胎

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
罹患先天子宮畸形的陳小姐(右三)，在台大醫院手術後，即懷上一對雙胞胎，與院長吳明賢(左三)合影。記者林琮恩／攝影
罹患先天子宮畸形的陳小姐(右三)，在台大醫院手術後，即懷上一對雙胞胎，與院長吳明賢(左三)合影。記者林琮恩／攝影

33歲陳小姐患有先天子宮畸形症，受完全性子宮中膈影響，體內有2個子宮腔、子宮頸及陰道，導致備孕時一直不順利。她在台大醫院接受子宮鏡手術矯正，切除子宮中膈後，3個月內即懷上一對雙胞胎。

全台25%女性有先天子宮畸形，習慣性流產及早產族群中高達7%子宮畸形。台大醫院婦產部主治醫師楊博凱表示，以子宮鏡手術治療這群患者，可以減少傳統開腹、腹腔鏡手術帶來的風險。

楊博凱說，完全性子宮中膈會導致病友身上出現2個子宮頸、2個子宮腔、雙陰道，不正常的血流與受限的子宮腔空間，會導致胚胎早期血液循環受影響，後續發育時的空間則容易造成流產等狀況。在備孕之前，患者通常沒有明顯症狀，多是在準備懷孕時發現問題，手術切除後，患者就能依照正常生育準備懷孕。

過去臨床上多以開腹手術完成子宮中膈切除來降低流產風險。由於開腹手術侵入性高，近年發展以微創方式藉子宮鏡進行治療，但在完全性子宮中膈的患者身上，要執行這項手術仍有其困難。楊博凱表示，為避免懷孕時子宮閉鎖不全，這項手術必須精準打通2個子宮通道來切除子宮中膈，保留2個子宮頸，讓子宮腔空間擴大。

楊博凱指出，台大醫院過去16年完成58例完全性子宮中膈患者治療，發現藉由將兩側子宮極度擴張，利用子宮頸與子宮中膈的彈性差異，在子宮中膈下端產生貫穿通道，在不必使用腹腔鏡、沖刷液使用較少的狀況下，手術困難度、風險及成功率上升，手術成功率高於傳統手術約五、六成。

台大醫院 子宮 手術

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