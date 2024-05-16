肝癌合併食道靜脈曲張 結紮術減少出血

肝癌位居國人十大癌症死因第2位，患者常因肝臟內肝門靜脈呈現高壓狀態，出現胃食道靜脈曲張出血併發症，並有相當高的再出血率與死亡率。為找到更佳治療方式，台北榮總與高雄榮總10年合作研究發現，選擇內視鏡結紮治療，較口服非選擇性β-腎上腺素阻斷劑，顯著減少肝癌合併食道靜脈曲張患者首次出血機會。

針對肝癌合併食道靜脈曲張患者，北榮與高榮最新研究發現，接受內視鏡結紮治療相較口服藥物治療，首次出血風險下降6至7成，早期肝癌患者以內視鏡結紮治療，可以減少食道靜脈曲張出血率，還可以改善整體存活率，但晚期肝癌患者沒有顯著差異。

73歲林先生無慢性病史，5年前半年內體重莫名減輕5至6公斤，合併全身虛弱無力，經診所轉至北榮就醫，檢查發現，他患有C型肝炎合併肝硬化，且肝臟長了一顆6公分腫瘤，經胃鏡檢查，食道長出2條中型、4條小型共6條靜脈曲張，為高危險性出血食道靜脈曲張患者。

林先生經食道靜脈曲張結紮術，術後5天再接受肝腫瘤切除手術，並持續每個月進行1次食道靜脈曲張結紮術共8次，往後每間隔3個月、6個月、1年再進行1次胃鏡檢查、追蹤共進行10次，最後經18次胃鏡治療及追蹤，目前食道靜脈曲張已完全根除。

北榮副院長侯明志說，台灣乃至於整個亞太地區皆為肝癌盛行區，此重大研究成果發表，對肝癌併食道靜脈曲張患者的治療與預後有著重大的影響，可望藉由食道靜脈曲張的初級預防策略減少肝癌病人出血機會，進而改善肝癌病人的整體存活率。