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胰臟癌、膽管癌 金屬膽道支架6月納健保

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

罹患胰臟癌、膽管癌患者常出現惡性膽道狹窄、阻塞，並引發黃疸、皮膚癢、腹痛、發燒、食欲不振等症狀。為提升癌症照護品質，衛福部健保署6月起擴增給付新醫材「金屬膽道支架」，運用於緩解惡性膽道阻塞。健保署醫審及藥材組副組長張惠萍表示，預估1年約有4千多名癌友受惠，健保約花費1.5億元。

張惠萍說，惡性膽道阻塞發生原因，可能是罹患胰臟癌、膽管癌、膽囊癌導致膽道狹窄，或惡性腫瘤轉移造成膽管壓迫所導致，臨床上治療膽道阻塞採手術切除腫瘤，也可使用引流管將膽汁導引至體外。

張惠萍說，膽道支架材質分為塑膠及金屬，經委託財團法人醫藥品查驗中心評估，結果顯示在無法切除或臨界可切除的惡性肝外膽道狹窄病人，金屬膽道支架較健保給付塑膠膽道支架具較佳的支架暢通率、延長暢通時間，可降低再介入次數，提升臨床療效及品質。

張惠萍說，金屬膽道支架自費價格中位數約4至6萬元，6月起納入健保給付後，預估1年約4千多名癌友受惠，讓醫師依病患病情選用合適醫材種類，增加治療選擇。

健保署 腫瘤 醫材

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