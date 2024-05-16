健康你我他／性愛層次提升 按摩增加情趣

老祖先留下「二更更，三暝暝，四數錢，五燒香，六拜年」俗諺，是指20歲時，每2小時一次性生活；30歲，每晚可享受魚水之歡；40歲時，像數錢「一五一十」，隔5天一次性生活；50歲像燒香拜佛般，初一、十五進行一次；到了60歲，性生活像拜年、一年一次為宜。

我已過耳順之年，對性愛的渴望，已不像年輕時熱情揮灑，也不如虎狼般需索奔放，儘管在次數上大不如前，但不代表老夫老妻就不需要性愛滋潤，偶爾「性」致來潮，天雷勾動地火，雙方依然熱情澎湃得宛如火山噴發，一發而不可收拾。

隨著年紀增長，性愛內容逐漸改變、層次提升，不再倉促完事，轉而關注彼此的內心感受，中年後和另一半約定，早晚都要擁抱一次，並悄聲說句「我愛你」。我們是浪漫主義者，每天晚上先躺床上聊天，臨睡前擁抱、滾動、碰鼻子、輕觸嘴唇，偶爾相互撫摸後，再道聲「晚安」睡覺。

為增加夫妻間情趣，我拜師學習按摩技術，每隔三、五天就為另一半指壓按摩，勝任得宜，按摩促進夫妻情感。

夫妻日常生活不能一成不變，特別是逐漸淡出性愛生活後，應花些心思做新安排，偶爾約會、吃飯、喝咖啡、旅行、分享閱讀心得、觀賞電影和影集等，都可取代夫妻間的性愛生活，我60+，順利昇華性愛生活，驕傲之餘，也深感幸福快樂且滿足。