退休力／練好拳擊體適能 閃躲碰撞不易跌倒

許多人都有經驗，走在傳統市場或過斑馬線，常需閃躲腳踏車、汽機車，還有不專心的人亂走，危機重重，尤其年長者不小心發生擦撞、跌倒，就可能受傷嚴重。運動教練田玉笛指出，經由「拳擊體適能」訓練一段時間後，將可以有效提升個人的敏捷力、肌力、平衡力等能力，遇到狀況時較容易閃躲，不易跌倒。

暢快運動 適應環境變化

田玉笛表示，拳擊體適能中的「體適能」，是指「身體適應環境的能力」，這些能力包含反應力、肌耐力、心肺耐力、柔軟度、反應敏捷能力等，當這些能力有所提升，無論出門遊山玩水、買菜或進行各種日常活動，較不會那麼快就感到疲累，享受時間較持久，較不易受傷。根據研究，拳擊體適能可以幫助燃脂，讓身體組成更平衡、更健康。

聯合報健康事業部規畫退休5力「強肌運動系列─拳擊體適能」6堂課中，田玉笛將循序漸進引導學員進行拳擊體適能訓練，在律動與間歇性的訓練過程中，學員透過打拳等動作，可提升肌力、反應力、平衡力與專注力，體能會增加，還有助紓壓，在與其他人互動時，會增添許多樂趣。

循序漸進 享受運動樂趣

談到「拳擊」，一般人會聯想到速度快、爆發力很強，事實上，進行拳擊體適能運動時，教練會引導學員透過「瑜伽球」協助，進行拳擊有氧、基礎拳擊擊打、徒手全身肌力與繩梯敏捷訓練等，藉由運動、休息互相交替方式訓練心肺有氧與肌肉力量，訓練更有效率，整個過程會視學員個別狀況進行調整，較不會產生學員「跟不上」的問題。

上課時，瑜伽球除了可用來健身，也可以拿來當練拳時的拳靶，田玉笛指出，瑜伽球比較柔軟、實用，可用來進行抗阻力運動，以提升肌力訓練效果，當出拳擊打瑜伽球，手也較不會受傷，因此以瑜伽球取代打拳拳靶，對學員安全維護更有保障。此外，上課時教練會進行安全評估，根據學員個別情況給予適合建議，讓學員能自在、安全享受運動樂趣。

田玉笛示範透過瑜伽球輔助，進行拳擊體適能上肢擊打動作(圖)及下肢膝擊動作。施又慈／攝影

專業教練指導 提升效果

田玉笛叮嚀，每個人的身體狀況、喜好都不一樣，因此選擇運動課程時，可針對自己的身體狀況、喜好選擇適合課程，建議找專業教練進行指導，訓練比較有效果，運動傷害風險也會降低。

強肌運動系列 拳擊體適能6堂課

●課程日期：6月12日、19日、26日 7月3日、10日、17日

●上課時間：上午10時40分至12時10分 下午3時至4時30分

●地點：台北市青少年發展處4樓舞蹈教室 台北市仁愛路一段17號4樓

●洽詢：02-8692-5588轉5869