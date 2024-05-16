墾丁海漂垃圾難擋 業者：只能徒手清

綠色和平發現近半年來在澎湖、北海岸、墾丁等熱門潛點，有海洋棲地被破壞、廢棄漁網纏繞生物與珊瑚、垃圾大量累積的現象。對此，地方漁民直言，出海作業時確實常撈到很多廢棄物影響到漁獲；觀光船業者則說，出海時看到廢棄刺網、海廢是常事，有時好心撿上船，卻不知如何處理，成為另一個難題。

國立海洋生物博物館研究員樊同雲觀察，旺季時小琉球各浮潛點人多到像「下水餃」，加上島上民生汙水、廢漁網和氣候異常引造成珊瑚白化，全島珊瑚系生態大幅衰退，甚至已到「失能」程度，若不能像墾丁依國家公園法畫設禁入的海洋資源生態保護區，至少要做好生態監測和人數管控。

小琉球潛水業者陳信宏說，縣府十一年前禁止小琉球距岸三浬海域使用各類刺網作業，並禁止攜帶各類刺網具進出各漁港，但擋不住隨洋流漂來的廢漁網，加上隨遊客而來沉到海底的垃圾，成了海底的另類「風景」。

墾丁後壁湖潛水教練吳向華說，海漂垃圾難擋，只能慢慢動手清除，最痛恨的是違法用漁網捕珊瑚礁魚的漁民，布下的漁網有時來不及收，被強勁洋流帶走沉至海底，墾管處和警方應加強巡查。

中山大學海洋研究所教授張水鍇說，要在發展觀光和生態保育間找到平衡點，除了海洋保育教育宣導外，正在審查的海保法很重要。呼籲立法院應加速審查海保法，建立長期監測與管理系統維護海洋生態。