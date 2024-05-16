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學者籲社工全證照化 工會有異見

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部昨天舉辦「完善社工教考訓用專業制度共識營」，學者提出應該以全證照化優化社工執業環境，但行政院政務委員林萬億表示，這在實務上有執行難度。記者林琮恩／攝影
衛福部昨天舉辦「完善社工教考訓用專業制度共識營」，學者提出應該以全證照化優化社工執業環境，但行政院政務委員林萬億表示，這在實務上有執行難度。記者林琮恩／攝影

社工人力不足已成常態，衛福部昨舉辦「完善社工教考訓用專業制度共識營」，希望透過加薪，提高福利，補足社工員額，學者則建議應實施「全證照化」，提高專業形象。但基層社工表示，薪資調升，但工作負荷量仍舊沉重，一旦出現社安事件，外界還是將矛頭指向社工，至於全面證照化，將影響現有社工勞動權益。

據統計，一一一年全國社工系共三一四七名畢業生，其中僅五成七投入社會工作。

一一二年社安網社工人員整體退出率為百分之十六點四，近三年微幅上升，而社工與全人口比率則達一比一二三四，工作負擔沉重。

此外，一一一年全國社工人員一萬八六二八人，通過社工師國考、取得執業執照九二九八人，占比不足五成，等於一半的社工並無執照。

台大社工系名譽教授鄭麗珍表示，證照是對社工專業的認可，透過證照制度才能有效管理社工。建議衛福部訂出落日條款，例如規範五年後所有新進社工都需持有證照，或由某一專業領域先行。

花蓮社工職業工會理事黃盈豪表示，工會反對全證照化，目前社工師錄取率僅一成，如要全面推行，應提升錄取率，比照職能治療師等專業，讓大多數相關學系畢業生均能考取證照。

至於提高薪資，對留住人力，幫助不大，政府加薪後，只是訂下低標，與其他行業相較，薪資仍偏低，與付出不成正比。

社工 薪資

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