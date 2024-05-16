聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒科住院醫留任 完訓每年給12萬

聯合報／ 記者李樹人李青縈沈能元／台北報導
衛福部公布「兒科住院醫師留任獎勵計畫」，住院醫師則是完成兒科專科訓練後，每完訓1年給12萬元的留任費用。住院醫師示意圖。本報資料照片
衛福部公布「兒科住院醫師留任獎勵計畫」，住院醫師則是完成兒科專科訓練後，每完訓1年給12萬元的留任費用。住院醫師示意圖。本報資料照片

年輕醫學系學生不想選兒科，各大醫院無法招募足額兒科住院醫師，為提高招生率，衛福部醫事司公布「兒科住院醫師留任獎勵計畫」，每月最多加薪一萬元。不過一名第二年「不分科住院醫師」（ＰＧＹ）表示，兒科受訓四年，多拿四十八萬元，但如果選對科別，當上主治醫師後，可能兩、三個月就賺回來，如果不是對兒科領域充滿熱血，誰會在乎這點蠅頭小利。

近幾年來，各醫院在招募兒科住院醫師時，遭逢重大困境，幾乎沒有醫學中心可以順利招滿。醫事司副司長劉玉菁表示，這一、兩年兒科住院醫師總額約在一三○人，但最後僅能招收六、七成，希望藉此提高招收率，並強化留任率。

「兒科住院醫師留任獎勵計畫」對象為領有醫師證書，並在醫院執業登記者，其身分為去年八月後在職的ＰＧＹ兒科組醫師，以及第一至三年兒科住院醫師。兒科組醫師完成九個月的兒科訓練課程，並進入第二年兒科專科訓練者，可獲九萬元留任獎勵費；如果完成兒科專科訓練後，兒科住院醫師每年獎勵十二萬元。

兒科醫學會理事長倪衍玄表示，近年來兒科住院醫師招收遇到困難，今年甚至招不到百人，一個月多一萬，只是「加減」，對年輕醫師吸引力應該不大，但這也代表政府有心改善兒科醫師人力不足困境。

不過有不分科住院醫師（ＰＧＹ）表示，兒科住院醫師月薪約十二至十三萬元，原本就低於外科及其他科別，加上這一萬，真的沒有什麼吸引力。四年多出四十八萬，買不到生活品質，更換不到更好的人生。

這名年輕醫師表示，台灣少子化，兒科客源逐漸減少，加上小朋友診治及處理難度較高，醫師還得處理家長們的情緒問題，想選兒科的人真的成為稀有動物，再加上人力缺乏，夜間值班頻率高，難怪選兒科的醫師愈來愈少。

衛福部幫住院兒科醫師加薪，部分醫院也自力救濟，台北榮總從六月起優先幫內、外、婦產、兒及急診等五大專科住院醫師每月加薪六千元，採滾動式檢討。院長陳威明表示，如果其他專科亦有招募住院醫師困難，也會比照辦理，以確保醫療品質與病人安全。

人力 醫學 醫師

延伸閱讀

衛福部發錢留人！兒科住院醫師缺人 完訓每年有12萬元

不等健保點值每點1元 北榮6月起五大科住院醫師加薪6千

硬排過夜班、暴露游離輻射下 懷孕醫控遇職場霸凌…衛福部曝介入處理原則

懷孕女醫被迫值大夜 醫療法勞動專章草案擬罰醫院10萬

相關新聞

台灣觀光海域生態壓力大 大鵬灣、東北角、北海岸居前3

海洋景觀與海洋生態為台灣重要觀光資產，綠色和平盤點台灣六大海洋觀光區沿近海的海上活動，發現因人為活動頻繁，海洋生態壓力高...

團膳公司洗餐具惹禍 桃園大坑溪成「泡泡河」

桃園市環保局汙染監控中心今晨6點接獲民眾陳情，指龜山區大坑溪出現大量泡沫，立刻派員前往稽查，發現是御廚房食品公司清潔餐具...

台中捷運橘線東延 縣府規畫從草屯延伸到南投

台中捷運延伸南投是南投縣民期盼，縣議員沈夙崢今天質詢，要求縣府應有規畫方案，且在捷運實施前應先完成南投交通轉運站設施。南...

墾丁海漂垃圾難擋 業者：只能徒手清

綠色和平發現近半年來在澎湖、北海岸、墾丁等熱門潛點，有海洋棲地被破壞、廢棄漁網纏繞生物與珊瑚、垃圾大量累積的現象。對此，...

自行車騎士死傷15年新高 民團哀痛

自行車騎士（含電動、電動輔助自行車）交通死傷人數逐年攀升，單是去年就逾2.3萬人，15年來新高。還路於民VISION Z...

兒科住院醫留任 完訓每年給12萬

年輕醫學系學生不想選兒科，各大醫院無法招募足額兒科住院醫師，為提高招生率，衛福部醫事司公布「兒科住院醫師留任獎勵計畫」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。