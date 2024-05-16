永續健康論壇／台灣健康指數落後日韓 大家醫計畫起跑

根據調查，台灣醫療照護指數連六年、十二次評比蟬聯世界第一，但沒有反映在國人健康表現，專家指出，台灣不僅平均餘命、新生兒死亡率、可避免死亡、癌症存活率或心肌梗塞住院後死亡率均落後日、韓、新加坡等國，連慢性病照護也有待加強。對此，健保署今年搭配智慧科技，推出大家醫整合照護計畫等三項政策，盼藉由全人全程照護，提升國民健康。

以二○一一年至二○一九年各疾病標準化死亡率變化為例，台灣惡性腫瘤下降百分之八點二，韓國降幅百分之廿點四；心臟病台灣下降百分之九、韓國降百分之十六點三；腦血管疾病台灣下降百分之十四點九、韓國降四十點一。短短八年，韓國健康指標表現亮眼都超車台灣。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁強調，醫療支出合理成長是「投資」不是「成本」，在同樣保險制度下的國家或地區，醫療支出占ＧＤＰ愈高，健康指標愈好。但健保署長石崇良表示，兩者關係未必成正比，如美國醫療支出最高，預期壽命卻較短，日本醫療支出為平均值，預期壽命最長，台灣醫療支出略低平均，壽命卻較長，顯示與其一味增加醫療支出，不如將錢花在刀口上。

二○一九年全球疾病負擔研究（ＧＢＤ）顯示，癌症與三高導致的疾病，是台灣最主要造成死亡與失能的病因。因此，健保署針對慢性病推出大家醫整合照護計畫，結合預防保健、代謝症候群、癌篩等，導入價值支付，建立以人為中心的健康照護模式。

同時透過臨床端上傳雲端的數據，計算民眾未來罹病及合併症風險，依住院率、死亡率、醫療費用等，將風險分為六級，再依風險等級分流至不同醫療機構照護。石崇良表示，民眾可透過健康存摺了解自己的疾病風險，同時也能檢視醫療機構照護適當與否，風險降低時給予照護的醫療院所獎勵，反之則及時改善、轉診。此計畫預計從糖尿病及腎臟病開始。

另外，健保署同步推行遠距醫療給付計畫、居家醫療照護整合計畫2.0，預計七月一日起試辦擴大在宅急症照護計畫，減少個案因肺炎、尿路感染及軟組織感染急症住院情形。